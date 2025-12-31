کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نگرانی خود را

از آینده نامعلوم مهاجران و پناهندگان در سرتاسر جهان ابراز کرد

و گفت: «این چندپارگی ژئوپلیتیک که باعث ظهور بحران‌های بسیاری شده است، شاید نگران‌کننده‌ترین چیز باشد.»

«فیلیپو گراندی»، با اشاره به دهه‌ای که در رأس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بوده است، گفت: «یکی از نگران‌کننده‌ترین تحولات این بوده که چگونه اختلافات، جهان را ظاهراً ناتوان از حل مناقشات کرده است- و به طور فزاینده‌ای تمایلی به مقابله با پیامدهای آن ندارد.» به گزارش «شفقنا» به نقل از «فرانس۲۴»، این دیپلمات ایتالیایی در آخرین مصاحبه خود به عنوان کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفت: «این چندپارگی ژئوپلیتیک که باعث ظهور بحران‌های بسیاری شده است، شاید نگران‌کننده‌ترین چیز باشد.» گراندی گفت: «این جهان قادر به برقراری صلح نیست؛ کاملاً از برقراری صلح ناتوان شده است. او همچنین به «خصومت فزاینده، لفاظی سیاستمداران پوپولیست که مردم در حال حرکت را هدف قرار داده و قربانی می‌کنند»، اشاره کرد.