دستگیری اعضای یک تیم تروریستی در سراوان توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج)

یک تیم وابسته به گروهک‌های تروریستی و معاند که اقدام به طرح‌ریزی و ترور نیروهای حافظ امنیت می‌نمود توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سراوان شناسایی و دستگیر شدند.

در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت ۲، یک تیم تروریستی که طی یک‌سال گذشته اقدامات تروریستی متعددی در منطقه سراوان انجام داده بود، با اقدامات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند. به‌گزارش سپاه نیوز، افراد دستگیرشده در اعترافات خود عنوان کردند که به سفارش گروهک‌های تروریستی و معاند اقدام به طرح‌ریزی و ترور در منطقه سراوان می‌نمودند.