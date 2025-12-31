فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۴۹۷
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

دستگیری اعضای یک تیم تروریستی در سراوان توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج)

یک تیم وابسته به گروهک‌های تروریستی و معاند که اقدام به طرح‌ریزی و ترور نیروهای حافظ امنیت می‌نمود توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سراوان شناسایی و دستگیر شدند.
در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت ۲، یک تیم تروریستی که طی یک‌سال گذشته اقدامات تروریستی متعددی در منطقه سراوان انجام داده بود، با اقدامات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند. به‌گزارش سپاه نیوز، افراد دستگیرشده در اعترافات خود عنوان کردند که به سفارش گروهک‌های تروریستی و معاند اقدام به طرح‌ریزی و ترور در منطقه سراوان می‌نمودند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ببخشید بجا نیاوردیم!(گفت و شنود)

خانم سخنگو! آن صدا شنیدنی بود، نه این صدا! (نکته)

زوزه اسرائیل برای ایجاد آشوب و انتقام از انسجام مردم ایران

لبنان؛ آغازی بر پایان برهه‌ای ۱۳ماهه؟(یادداشت روز)

اسرائیل و امارات چه خوابی برای عربستان دیده‌اند؟

مهندسی معکوس گرانی و تورم (مقاله وارده)

شبکه سازمان‌یافته آشوب را با مردم و بازاریان اشتباه نگیرید

اخبار ویژه

میلیاردها دلار از ارزهای صادراتی هفته آینده روانه بازار می‌شود

اتخاذ ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی