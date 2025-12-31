کد خبر: ۳۲۵۴۹۷
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
دستگیری اعضای یک تیم تروریستی در سراوان توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج)
یک تیم وابسته به گروهکهای تروریستی و معاند که اقدام به طرحریزی و ترور نیروهای حافظ امنیت مینمود توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سراوان شناسایی و دستگیر شدند.
در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت ۲، یک تیم تروریستی که طی یکسال گذشته اقدامات تروریستی متعددی در منطقه سراوان انجام داده بود، با اقدامات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند. بهگزارش سپاه نیوز، افراد دستگیرشده در اعترافات خود عنوان کردند که به سفارش گروهکهای تروریستی و معاند اقدام به طرحریزی و ترور در منطقه سراوان مینمودند.