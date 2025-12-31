فارسی | العربي | English
سردار فدوی رئیس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه شد

سردار علی فدوی رئیس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. 
به گزارش فارس، سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تکریم و معارفه جانشین جدید فرمانده کل سپاه با اشاره به سوابق سردار فدوی از جمله فرماندهی و جانشینی نیروی دریایی و مسئولیت اطلاعات در دوران دفاع مقدس، بیان داشت: ایشان از شاخص‌های اطلاعاتی سپاه بودند که در این جلسه تکریم شده و به عنوان رئیس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه معرفی 
می‌شوند.

