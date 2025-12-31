کد خبر: ۳۲۵۴۹۵
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
سردار فدوی رئیس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه شد
سردار علی فدوی رئیس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد.
به گزارش فارس، سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تکریم و معارفه جانشین جدید فرمانده کل سپاه با اشاره به سوابق سردار فدوی از جمله فرماندهی و جانشینی نیروی دریایی و مسئولیت اطلاعات در دوران دفاع مقدس، بیان داشت: ایشان از شاخصهای اطلاعاتی سپاه بودند که در این جلسه تکریم شده و به عنوان رئیس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه معرفی
میشوند.