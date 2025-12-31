نهم دی، روزی که کنش جمعی مردم آگاهانه و بر پایه تشخیص و ارزیابی شرایط متجلی شد

شيراز- خبرنگار كيهان:

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی اظهار داشت: نهم دی یادآور ایستادگی آگاهانه ملتی است که با بصیرت و ولایتمداری، مرز خود را با فتنه و توطئه روشن ساخت و در حساس‌ترین مقطع تاریخ معاصر، از انقلاب اسلامی صیانت کرد.

در پيام شهردار شيراز آمده است: نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ را می‌توان لحظه بازگشت جامعه ایرانی به نقطه تعادل در یکی از پرتنش‌ترین مقاطع پس از انقلاب اسلامی دانست. روزی که کنش جمعی مردم، نه از مسیر هیجان، بلکه آگاهانه بر پایه تشخیص و ارزیابی شرایط، متجلی شد و نه ‌فقط مسیر یک بحران فرسایشی، که مسیر تاریخ را تغییر داد.

۹ دی در چنین شرایطی متولد شد و مردم نه‌فقط در اثبات دلدادگی خود به رهبر انقلاب، نظام و باورهای اعتقادی خود به میدان آمدند، بلکه در میدان نیز ماندند تا سال‌ها بعد و در جریان جنگ تحمیلی دوازده ‌روزه، مجدداً نشان دهند حافظان اصلی نظام و انقلاب اسلامی با راهبری و اطاعت از ولی ‌امر مسلمین هستند.

معتقدم این روز، روز بازخوانی حماسه عظیم بصیرت و ولایتمداری ملتی است که در حساس‌ترین بزنگاه تاریخ معاصر، خط بطلانی بر توطئه‌های پیچیده و گسترده خارجی و فتنه‌گری‌های داخلی کشید و برای همیشه مرزبندی‌های خود را روشن کرد و به نمایش گذاشت.