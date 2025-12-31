هدف اصلی دشمن تجزیه ایران و حذف اسلام است
همدان- خبرنگار کیهان:
نماینده ولی فقیه در استان و
امام جمعه همدان با اشاره به توطئههای دشمنان برای ایران، گفت: : آنچه امروز دشمنان به دنبال آن هستند، تنها تغییر دولت یا سقوط نظام نیست؛ بلکه هدف اصلی دشمن، تجزیه ایران و حذف دین مقدس اسلام است.
آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی در مراسم گرامیداشت ۹ دی در مصلای امام خمینی(ره) نهاوند با تأکید بر هوشیاری مردم در برابر ترفندها و دشمنیهای آمریکا و اسرائیل، اظهار داشت: دشمنان میدانند تا وقتی ملت ایران یکپارچه حول محور دین مقدس اسلام و رهبری ایستادهاند، نقشه های شومشان به نتیجه نخواهد رسید لذا تلاش میکنند با ایجاد گسستهای قومی، مذهبی و طبقاتی وحدت ملت را نشانه بگیرند.
وی افزود: بزرگترین و مؤثرترین استراتژی دفاعی ما در برابر تحرکات خبیثانه دشمنان، حل مشکلات معیشتی و اقتصادی و مقابله و کنترل گرانیهاست.
شعبانی موثقی خاطرنشان کرد: وقتی عدالت برقرار شود و سفره مردم خالی نباشد، راه هرگونه نفوذ و سوءاستفاده بسته خواهد شد.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان بر مبارزه با مفسدان اقتصادی تاکید کرد و گفت: برخورد قاطع و بدون اغماض قوه قضائیه با رانتخواران و مفسدان اقتصادی علاوه بر ایجاد اعتماد عمومی، موجب عدم توفیق دشمنان در پروژه نفوذ و تجزیهطلبی خواهد شد.
وی با بیان اینکه اتحاد و انسجام ملی بالاترین دفاع در برابر فتنههاست، گفت: نهم دی نشان داد مردم با بصیرت و وفاداری خود جلوی تحقق اهداف بدخواهان و خائنان را گرفتند و خواهند گرفت.