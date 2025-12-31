پیروی از منش حاج قاسم یعنی اولویت قرار دادن ایران به جای حزب و جناح

رئیس‌مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر می‌خواهیم روش و منش حاج قاسم را ادامه دهیم باید حل مشکلات مردم را در اولویت قرار دهیم؛ باید امر ملی را بر منافع جناحی و شخصی مقدم بداریم. باید ایران را بر حزب و گروه و فرقه‌ خود اولویت بخشیم.

محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه (۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی طی نطق پیش از دستور خود گفت: نمایندگان و همکاران محترم، ملت شریف ایران! یاد و خاطره‌ قهرمان مبارزه با تروریسم و محبوب قلب مستضعفان جهان، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یار دیرینه‌ او شهید ابومهدی المهندس را در آستانه‌ سالروز شهادت ایشان گرامی‌ می‌داریم. شهادتی که نه تنها پایان یک زندگیِ پربار نبود، بلکه آغاز یک جنبش عظیم‌تر برای گسترش منطق مقاومت در سراسر جهان شد.

وی خاطرنشان کرد: شاید درخشان‌ترین ویژگی حاج قاسم که او را متمایز ساخت و به او ظرفیتی عظیم برای خدمت به مردم ایران و انقلاب اسلامی داد این بود که شهید سلیمانی در دل تهدیدها، فرصت می‌دید؛ در تاریک‌ترین لحظات که همه عقب می‌نشستند، او جلو می‌رفت. در سخت‌ترین شرایط که ترس و انفعال بر همه حاکم می‌شد او از خود شجاعت و ابتکار عمل نشان می‌داد. حاج قاسم، مرد سخت‌ترین لحظات بود و در هر بن‌بستی، راهی می‌گشود و دیگران را با خود همراه می‌کرد. شهید سلیمانی به ما آموخت که مقاومت نه تنها یک استراتژی، بلکه یک فرهنگ و ایمان است که پیروزی را تضمین می‌کند.

قالیباف افزود: شهید سلیمانی بارها از خدا خواسته بود تا توفیق یابد ‌عمر خود را فدای ملت ایران کند و با شهادتش، صداقت و ثبات قدم خود را برای خدمت به این ملت اثبات کند و عاقبت نیز به خواسته‌اش رسید. داغ او هر روز تازه‌تر می‌شود اما مکتب او زنده و بالنده است. اگر می‌خواهیم روش و منش حاج قاسم را ادامه دهیم باید خود را فدای ملت آگاه ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی‌کنیم؛ باید حل مشکلات مردم را در اولویت قرار دهیم؛ باید در دل سخت‌ترین لحظات، فرصت‌هایی برای خدمت به مردم و این کشور پیدا کنیم. باید امر ملی را بر منافع جناحی و شخصی مقدم بداریم. باید ایران را بر حزب و گروه و فرقه‌ خود اولویت بخشیم.

شاهد لجاجتی عجیب و دهن‌کجی کم‌سابقه

به مجلس هستیم

زینب قیصری، نماینده مردم تهران نیز در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: جناب آقای پزشکیان نه تنها به تذکرات و نصایح مشفقانه نمایندگان مردم بی‌اعتناست، بلکه علی‌رغم ادعای گوش سپردن به نظر کارشناسان، در عمل تنها به رای و اراده دوستان خود فقط اصرار می‌ورزد.

وی افزود: نمایندگان مردم در خانه ملت چند ماه پیش با تشخیص درست و بر مبنای درست وزیر اقتصاد را استیضاح کردند اما امروز شاهد لجاجتی عجیب و دهن‌کجی کم سابقه به مجلس هستیم؛ آنجا که مجدداً نام آقای همتی برای ریاست بانک مرکزی مطرح می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: از دعوای ۱۰ ماهه مجلس با دولت و وزیر رفاه بر سر اجرای قانون و تخصیص کالابرگ اقلام اساسی به مردم گرفته تا رد قاطع کلیات بودجه سال ۱۴۰۵؛ بودجه تورم‌زا، غیرشفاف و خلاف مسیر برنامه هفتم. بودجه‌ای که در آن حتی حداقل توجه به معیشت مردم دیده نشده بود.

وی گفت: امروز آنچه دولت از آن با عنوان وفاق یاد می‌کند، چیزی جز لقلقه زبان، شعار و نمایشی خسته‌کننده نیست. وفاقی که به اذعان برخی اصلاح‌طلبان فقط ابزاری برای دور زدن و بی‌اثر کردن مجلس بود.

قیصری اظهار کرد: این چه وفاقیست که در آن معلم ما، کارگر ما،‌پرستار ما، نیروی نظامی و انتظامی ما، کاسب ما امروز با نگرانی، کاسه چه کنم به دست گرفته است. جناب آقای پزشکیان! ارکان دولت جنگی است، جنگ تمام عیار اقتصادی و معیشتی اما با این حال مسائل اساسی کشور همچنان در پیش و خم بروکراسی فرسوده درهم تنیده و ناکارآمد گرفتار شده است.

شرایط اقتصادی امروز

آزمون بزرگی برای رئیس‌جمهور است

همچنین، علی اصغر باقرزاده، نماینده مردم بابلسر و فریدون‌کنار در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی (10 دی) خطاب به رئیس‌جمهور، عنوان کرد: سخن ما از سر تخریب نیست بلکه از سر دلسوزی است و دلسوزی حقیقی نیز به معنای مطالبه صریح و شجاعانه است. آیا گرانی کمرشکن را در سفره‌های مردم نمی‌بینید؟ آیا صدای ناله خانواده‌هایی را که ماه به پایان می‌رسد و شرم پدران در نگاه فرزندانشان موج می‌زند را نمی‌شنوید؟

وی ادامه داد: شما در ایام انتخابات قول دادید غبار فقر و دغدغه را بزدایید. شما از نشاط اقتصادی، مهار تورم، تولید ملی، عدالت در توزیع منابع و بازسازی اعتماد عمومی سخن گفتید اما امروز در میدان عمل مردم از آن وعده‌ها می‌پرسند. چرا سفره‌ها کوچک‌تر و امیدها کمرنگ‌تر شد.

باقرزاده خطاب به رئیس‌جمهور ادامه داد: بسیاری از مشکلات قابل حل نیستند اما اطراف شما را کسانی گرفته‌اند که خیر ملت را نمی‌خواهند، خائنان فکری و اجرائی که با تصمیمات غلط یا منفعت‌طلبی‌های کوچک، شکاف بزرگی میان دولت و ملت می‌اندازند؛ این وضعیت آزمون بزرگی برای شخص شماست. آزمونی که نه بر مبنای گفتار بلکه بر مبنای اقدام و عمل است.

مهار ریشه‌ای گرانی ارز و سکه

شرط نجات معیشت مردم است

حجت‌الاسلام سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه نیز طی تذکری با انتقاد از رویکردهای مقطعی در مواجهه با مشکلات معیشتی، تأکید کرد که مردم از مجلس و دولت انتظار دارند ریشه‌های اصلی گرانی به‌ویژه در حوزه سکه و ارز مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروز این نگرانی در جامعه وجود دارد که مجلس و دولت در تله افزایش قیمت ارز و سکه گرفتار شده‌اند، متذکر شد: تلاش می‌شود با پاک کردن صورت مسئله و صرفاً از طریق افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، بخشی از فشار معیشتی جبران شود؛ در حالی که افزایش حقوق بازنشستگان که جمعیتی حدود ۶ میلیون نفر را شامل می‌شوند، اقدامی ضروری و تکلیف قانونی است، اما کافی نیست.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر ۶ ماه بعد دوباره شاهد جهش شدید قیمت دلار و سکه باشیم، آیا مردم حق ندارند بپرسند چرا حقوق‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد و چرا برای کنترل گرانی تدبیر مؤثری اندیشیده نشد.

برای افزایش درآمد خانوارهای غیرکارمند

چه برنامه‌ای دارید؟

حجت‌الاسلام ذاکر با اشاره به اینکه حدود ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشور جزو کارمندان دولت نیستند، تصریح کرد: باید مشخص شود در لایحه بودجه برای افزایش درآمد خانوارهای غیرکارمند چه برنامه‌ای پیش‌بینی شده است. نمی‌توان تنها با اقدامات ظاهری، افزایش یارانه یا تصمیمات کوتاه‌مدت، انتظار حل مشکلات معیشتی مردم را داشت.

نماینده مردم ارومیه تأکید کرد: مجلس باید به‌صورت جدی به سراغ منشأ اصلی تورم برود و برای کنترل بازار ارز و سکه راهکارهای اساسی و عملیاتی ارائه دهد. نجات اقتصاد کشور و حمایت واقعی از مردم تنها با درمان ریشه‌ای مشکلات امکان‌پذیر است، نه با اقدامات صوری و موقت.

در شرایط تورمی، دولت به جای فشار بر مردم باید با فرارهای مالیاتی مقابله کند

در همان جلسه، محمود طاهری، نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: رسیدن انسان به شأن واقعی خود تا زمانی که اساسی‌ترین نیازهای مادی او تأمین نشود، ممکن نیست و غفلت از این موضوع، خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای بخش بزرگی از جامعه به همراه دارد.

وی با انتقاد از افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزود: در شرایطی که کشور با تورم مواجه است، دولت به جای فشار بر مردم باید با فرارهای مالیاتی مقابله کند. یکی از نگرانی‌های جدی در این لایحه، نحوه افزایش حقوق‌هاست؛ این در حالی است که افزایش دستمزدها به میزان تورم، تقاضای اضافی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و هرگونه افزایش کمتر از تورم، به معنای تعمیق رکود خواهد بود.

نماینده شبستر با اشاره به وضعیت بودجه عمرانی تصریح کرد: بودجه عمرانی دولت عملاً رشدی ندارد که این موضوع به معنای عقب‌نشینی دولت از نقش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل، انرژی و پروژه‌های مولد است. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز به دلیل نااطمینانی، تورم و نرخ‌های بالای تأمین مالی، تمایل اندکی به سرمایه‌گذاری دارد و انجماد بودجه عمرانی می‌تواند رشد اقتصادی آینده را قربانی هزینه‌های جاری کند.

دولت به پارکینگ بازنشستگان تبدیل شده است

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در قالب تذکر شفاهی با انتقاد از برخی تصمیمات دولت تصریح کرد: انتصابات نادرست و تصمیمات غیرکارشناسی موجب اخلال در زندگی مردم شده است. متأسفانه دولت به پارکینگ بازنشستگان تبدیل شده و حتماً باید بازسازی جدی در ساختار و تیم مدیریتی خود انجام دهد.

یک پای دولت وفاق لنگ

و پای دیگرش پیر و فرتوت است

با همین رویکرد، رضا سپه وند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس خطاب به رئیس‌جمهور متذکر شد: آقای رئیس‌جمهور! واقعیت آن است که یک پای دولت وفاق لنگ و پای دیگرش پیر و فرتوت است؛ مگر در این کشور قحط الرجال است که به جای اعتماد به جوانان نخبه، با انگیزه و پای کار، سراغ بازنشستگان بی‌انگیزه رفته‌اید.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها

پاسخگوی معیشت مردم نیست

محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به انتقادات مطرح‌شده نسبت به لایحه بودجه تقدیمی دولت، گفت: یکی از موضوعات مهم در بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان شاغل به‌ویژه فرهنگیان محترم و کارگران شاغل در دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی است که با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی حاکم، پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نبوده و نیازمند بازنگری مناسب‌تری است.

بیات در ادامه با انتقاد از افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند موجب فشار مضاعف بر معیشت خانواده‌ها شود و از این حیث، تجدیدنظر در این بخش ضروری است.

وی همچنین با اشاره به اتکای قابل توجه منابع درآمدی دولت به مالیات‌ها خاطرنشان کرد: تمرکز بیش از حد بر درآمدهای مالیاتی، به‌ویژه در شرایط کاهش قدرت خرید عمومی، نیازمند ملاحظه و دقت بیشتری است تا فشار بیشتری بر مردم تحمیل نشود.

حقوق کارمندان باید متناسب با تورم

افزایش پیدا کند

دیگر منتخب راه‌یافته به بهارستان، عزت‌الله حبیب زاده، نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به موضوع تورم بیان داشت: براساس آمار و اطلاعات مرکز آمار کشور سال ۱۴۰۳ تورم ۳۲ درصد و در ۱۴۰۴ تورم بیش از ۴۵ درصد بوده است و لازم است در لایحه بودجه سال آینده تناسب لازم بین تورم و حقوق ایجاد شود تا زندگی کارکنان دولت و معیشت آنها امکان‌پذیر باشد. بنابراین افزایش حقوق حداقل ۴۲ درصد دیده شود.

به‌جای شمارش مشکلات به ریشه دردها بپردازید مشکل کمبود منابع نیست، سوءتدبیر است

محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی طی نطق پیش از دستور بیان داشت: امروز درد مشترک مردم ما، معیشت است؛ درد معلمی که با همه شأن و اثرگذاری‌اش، شرمنده خانواده است؛ درد بازنشسته‌ای که پس از یک عمر خدمت، توان تأمین حداقل‌ها را ندارد؛ درد کارگر، کارمند، کَسَبه، دامدار، تولیدکننده و صنعتگری که هر روز سفره‌اش کوچک‌تر می‌شود؛ نیروهای مسلح مقتدر و جان‌برکفی که در مضیقه مالی و معیشتی قرار دارند، سؤال اساسی این است؛ آیا کشور به بن‌بست اقتصادی رسیده است؟ آیا مهاری برای تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی وجود ندارد؟ پاسخ من روشن، مبتنی بر آمار، اطلاعات دقیق علمی و البته امیدوارکننده است؛ خیر، مشکل کشور کمبود ظرفیت نیست، مشکل، ناترازی در مدیریت و حکمرانی و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور و سوءتدبیر است نه ناتوانی و به تعبیر امیرالمؤمنین علی‌(ع) «سوءُ التَّدبیرِ سَبَبُ التَّدمیر».

این نماینده مردم در مجلس اظهار داشت: امروز می‌خواهم به‌جای شعار، راهکار علمی، عملی و روشن مطرح کنم؛ راهکاری که اجرای آنها معادل جبران کسری بودجه کشور است، نخست عدم اجرای فاز بخار در نیروگاه‌های گازی کشور، به عنوان یک متخصص نیروگاهی که سالیان طولانی در نیروگاه و صنعت بوده است عرض می‌کنم؛ آیا می‌دانستید که در نیروگاه‌های گازی کشور، دست‌کم معادل ارزش حرارتی ۲۰ میلیارد لیتر گازوئیل، هدررفت انرژی داریم؟ تأکید می‌کنم؛ ۲۰ میلیارد لیتر در سال، آیا می‌دانستید که از اگزوز هر واحد گازی ۱۶۰ مگاواتی، به دلیل عدم اجرای فاز بخار، در هر ثانیه ۵۰۰ کیلوگرم هوای داغ ۵۲۰ درجه سانتی‌گراد وارد اتمسفر می‌شود؟ با احتساب مصرف ۴۰ درصد گازوئیل و ۶۰ درصد گاز در این نیروگاه‌ها، این هدررفت معادل ۷۵۰ همت است، آیا اجرای این فاز بخار کار سخت و محالی است؟ خیر.

رستمی ادامه داد: وقتی ایران در عراق نیروگاه احداث می‌کند و وقتی فازهای بخار در نیروگاه‌های مشهد، خرم‌آباد، پرند، شیروان، سنندج و دیگر نقاط کشور توسط شرکت ایرانی احداث شده است، پس چرا برای این ۵۰ واحد بخار که می‌تواند ۷۵۰۰ مگاوات به ظرفیت کشور اضافه کند و قانون نیز برای این امر وجود دارد، اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ آیا عمدی وجود دارد؟

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دوازدهم تاکید کرد: هموطنان عزیز؛ می‌دانستید که جهت اجرای این ۵۰ واحد بخار، برای ۴۰۰ هزار نفر کارگر، تکنسین و مهندس ایرانی برای سه سال شغل ایجاد می‌گردد؟ قانون داریم، تجربه و توان فنی داخلی داریم، اما چون اراده‌ای در دولتمردان برای حل این معضل وجود ندارد، این امر معطل مانده است و تأسف‌بارتر این‌که به‌جای اجرای فاز بخار در این نیروگاه‌ها، می‌رویم نیروگاه گازی جدید برای صنایع ایجاد می‌کنیم؛ که اوج بی‌تدبیری است.

وی در ادامه افزود: نکته دوم اینکه هدررفت گازهای فلر مشعل‌ها هستند؛ ایران یکی از پنج کشور نخست جهان از نظر مقدار گازهای همراه نفت است که به‌جای بهره‌برداری، در مشعل‌ها سوزانده می‌شود، میزان هدررفت گاز، بیش از ۱۸ میلیارد متر مکعب در سال است؛ این حجم گاز، معادل کل صادرات سالانه گاز کشور است؛ یعنی هر روز حدود

۵۰ میلیون متر مکعب گاز، ثروتی ملی که هر روز می‌سوزد، می‌دانید این عدد یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ همت در سال، این ثروت می‌توانست به‌عنوان منبع انرژی، درآمد ارزی و اشتغال مولد مورد بهره‌برداری قرار گیرد.