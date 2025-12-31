کد خبر: ۳۲۵۴۸۸
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
آمریکا
آتشسوزی شیمیایی سمی پس از خروج قطار از ریل
یک قطار در نزدیکی ترنتون در ایالت کنتاکی آمریکا از ریل خارج و باعث آتشسوزی شیمیایی و انتشار گازهای سمی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یواستودی، رسانههای محلی روز چهارشنبه گزارش دادند که یک قطار در نزدیکی ترنتون در ایالت کنتاکی آمریکا از ریل خارج شد و باعث آتشسوزی شیمیایی و انتشار گازهای سمی شد.
گزارشها حاکی از آن است که این حادثه حدود ساعت ۶:۳۰ صبح به وقت محلی رخ داد و بیش از ۳۰ واگن از یک قطار Chessie System و Seaboard Coast Line از ریل خارج شدند. یکی از واگنهای حامل گوگرد مذاب آتش گرفت و گاز سمی دیاکسیدگوگرد آزاد کرد.
اداره آتشنشانی ترنتون اعلام کرد که به ساکنان در شعاع یک مایلی گفته شده است که خانههای خود را ترک کنند یا با خاموش کردن سیستمهای گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع خود، در محل خود پناه بگیرند.
تاکنون هیچگونه آسیبی گزارش نشده است. بزرگراه ۴۱ ایالاتمتحده برای عملیات پاکسازی بسته شد. علت خروج قطار از ریل در دست بررسی است.