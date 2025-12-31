فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۴۸۶
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
عراق

توزیع کیک ۲۰۰ متری همزمان با میلاد امام جواد(ع)

کیکی به طول ۲۰۰ متر به مناسبت 
فرا رسیدن خجسته ‌میلاد امام جواد(ع)، به همت دوستداران ائمه‌اطهار(ع) از شهرهای مختلف ایران به‌ویژه مشهد مقدس و اصفهان، در حرم کاظمین توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا‌و‌سیما، این اقدام معنوی که به عشق امام رضا(ع) و با نیت ارادت به خاندان عصمت و طهارت صورت گرفته است، با حضور جمعی از خادمان و دوستداران اهل‌بیت‌(ع) در حرم مطهر امام موسی کاظم(ع) در کاظمین انجام شد.
کیک ۲۰۰ متری پس از آماده‌سازی، در فضای حرم مطهر میان زائران و محبان اهل‌بیت‌(ع) توزیع شد و جلوه‌ای از محبت، همدلی و ارادت عاشقان ایرانی عتبات عالیات به ساحت مقدس ائمه‌اطهار(ع) را به نمایش گذاشت.
این برنامه در فضائی آکنده از شور و معنویت، همزمان با ایام فرخنده میلاد امام جواد(ع)، با استقبال زائران همراه بود و لحظاتی سرشار از عشق به اهل‌بیت(ع) رقم زد.
اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ببخشید بجا نیاوردیم!(گفت و شنود)

خانم سخنگو! آن صدا شنیدنی بود، نه این صدا! (نکته)

زوزه اسرائیل برای ایجاد آشوب و انتقام از انسجام مردم ایران

لبنان؛ آغازی بر پایان برهه‌ای ۱۳ماهه؟(یادداشت روز)

اسرائیل و امارات چه خوابی برای عربستان دیده‌اند؟

مهندسی معکوس گرانی و تورم (مقاله وارده)

شبکه سازمان‌یافته آشوب را با مردم و بازاریان اشتباه نگیرید

اخبار ویژه

میلیاردها دلار از ارزهای صادراتی هفته آینده روانه بازار می‌شود

اتخاذ ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی