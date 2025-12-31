حادثه ریزش معدن کوشک در بافق بدون تلفات جانی به پایان رسید
در حادثه ریزش معدن کوشک در بافق یزد که بر اثر نشت گاز گوگرد رخ داده بود، هیچ تلفاتی ثبت نشد.
به گزارش ایرنا، مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد درباره این حادثه گفت: بررسی و گزارشهای اولیه نشان میدهد که نشت گاز گوگرد سبب ریزش تونل معدن سرب و روی کوشک بافق شده است.
احسان بالاکتفی با بیان اینکه علت دقیق حادثه معدن کوشک بافق طی دو روز آینده اعلام میشود، افزود: حدود ساعت ۸:۴۰ دقیقه صبح روز چهارشنبه، یکی از تونلهای معدن به طول ۱۴۲ متر دچار ریزش شد.
بالاکتفی ادامه داد: نیروهای امداد و نجات بهسرعت عازم محل حادثه شده و اقدامات لازم برای ایمنسازی را انجام دادند. حدود ۵۰ کارگر در این تونل حضور داشتند که همه این افراد خارج شده و هیچ فرد محبوسی در این تونل وجود ندارد.
محمد عشقی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد نیز با اشاره وقوع حادثه در معدن کوشک بافق گفت: در این حادثه چهار نفر از مصدومان در محل بهصورت سرپایی درمان شدند و یک نفر توسط آمبولانس هلالاحمر و یک نفر دیگر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. براساس اطلاعات اولیه، مصدومان به علت سوختگی ناشی از گوگرد معدن دچار آسیب شده بودند و خوشبختانه حال عمومی آنان مساعد گزارش شده است.