نوبت‌گیری طرح ملی سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان ویژه متولدین اول مهر ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ فعال است.

به گزارش خبرگزاری فارس، اجرای برنامه سنجش بدو ورود، نقش مؤثری در تشخیص بموقع وضعیت رشد و آمادگی تحصیلی کودکان دارد و پیگیری آن از سوی والدین امری ضروری است و نتیجه سنجش، از مدارک الزامی هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان در پایه اول ابتدائی است. بر همین اساس نوبت‌گیری طرح ملی سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان ویژه متولدین اول مهر ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ فعال شده است. والدین می‌توانند با مراجعه به سامانه سیرت به نشانی

http://Sirat2.medu.ir و انتخاب نقش «والدین»، نسبت به نوبت‌گیری در نزدیک‌ترین مرکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله به‌هنگام رشدی تربیتی اقدام کنند. در شهر تهران، ۱۹ مرکز فعال آماده ارائه خدمات به نوآموزان هستند. مدارک مورد نیاز هنگام مراجعه شامل شناسنامه والدین و نوآموز، کارت واکسن، یک قطعه عکس ۴×۳ نوآموز و پرینت برگه نوبت‌گیری است. نوبت‌گیری صرفاً در بازه زمانی اعلام‌شده انجام می‌گیرد و در تابستان امکان نوبت‌گیری وجود ندارد. زمان پایان اجرای سنجش ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.