پایان کار باند گوشیقاپی در تهران با اعتراف به 70 سرقت خشن
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری باندی از سارقان سابقهدار خبر داد و گفت: متهمان به ارتکاب بیش از ۷۰ فقره سرقت اعتراف کردهاند.
سردار علی ولیپور گودرزی اظهار داشت: به دنبال وقوع سرقتهای خشن گوشیقاپی و زورگیری در پایتخت که موجب سلب امنیت و نارضایتی شهروندان شده بود، موضوع بهصورت ویژه در دستورکار کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
ولیپور گودرزی افزود: کارآگاهان با تلاش شبانهروزی، انجام گشتهای محسوس و نامحسوس، اقدامات اطلاعاتی پلیسی، بررسی بانکهای اطلاعاتی، پایش سارقان سابقهدار و مالخران گوشیهای سرقتی و همچنین بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته محلهای وقوع سرقت، موفق به شناسایی اعضای یک باند حرفهای شدند. وی ادامه داد: بررسیها نشان داد اعضای این باند که همگی از اتباع افغانستانی و دارای سوابق متعدد کیفری بودند، با استفاده از سلاح سرد، گاز اشکآور و با توسل به زور، تهدید و ضربوجرح و با استفاده از موتورسیکلتهای لاکی، کلیک و هوندا اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه، طلاجات و سایر اموال شهروندان میکردند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: پس از هماهنگی با مقام قضائی و اخذ دستور از دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، مخفیگاه و محل تردد متهمان شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه و ضربتی، در حین اقدام به سرقت و پس از تیراندازی هوائی طبق قانون بهکارگیری سلاح، اعضای این باند دستگیر شدند.
ولیپور گودرزی افزود: در این عملیات، چندین دستگاه تلفن همراه سرقتی از متهمان کشف و دو دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده آنان توقیف شد. متهمان پس از انتقال به اداره هجدهم پلیس آگاهی، در بازجوییهای فنی به بیش از ۷۰ فقره سرقت اعتراف کردند. با بررسیهای صورتگرفته تاکنون بیش از ۳۰ نفر از مالباختگان شناسایی شدهاند و شناسایی سایر شکات در دستورکار پلیس قرار دارد.
پلیس در همین راستا به شهروندان توصیه کرده که از استفاده از تلفن همراه در معابر خلوت یا پررفتوآمد بهویژه هنگام توقف موتورسیکلتها در اطراف خودداری و در صورت مشاهده افراد مشکوک با موتورسیکلت، سریعاً مسیر خود را تغییر داده و در مکانهای امن و پرنور توقف کنند. همچنین از حمل طلا و زیورآلات گرانقیمت بهصورت نمایان در سطح شهر خودداری کرده و در ساعات پایانی شب و مکانهای کمنور، تنهائی تردد کرده و مراقب اطراف خود باشند.
علاوه بر این، در صورت وقوع سرقت، بهخاطر سپردن مشخصات ظاهری آنان، نوع وسیله نقلیه و مسیر فرار و پرهیز از هرگونه درگیری فیزیکی با سارقان، اطلاعرسانی در سریعترین زمان ممکن مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس، مسدودسازی سریع سیمکارت و اعلام شناسه IMEI به اپراتور و پلیس در صورت سرقت تلفن همراه، قرار دادن تصاویر ضبطشده زمان وقوع حادثه در اختیار پلیس در صورت داشتن دوربین مداربسته نیز از توصیههای پلیس است.
گفتنی است، پلیس در اینباره به خودداری از خرید و فروش گوشیهای تلفن همراه بدون جعبه، فاکتور معتبر یا شماره سریال نیز اشاره کرده و تاکید داشته که همکاری شهروندان با پلیس و ارائه گزارشهای مردمی نقش مهمی در پیشگیری و کشف سریع جرایم دارد.