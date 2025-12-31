کشف محموله هزار لیتری ماده اوليه ساخت مواد مخدر صنعتي در مرز سراوان

مرزبانان هنگ مرزي سراوان در پي کار گسترده اطلاعاتي موفق به کشف هزار و 20 ليتر مواد اوليه ساخت مواد مخدر صنعتي قبل از ورود به کشور و در نقطه صفر مرزي شدند.

به گزارش خبرگزاري پليس، فرمانده مرزباني انتظامي کشور با اشاره به تلاش بي‌امان مرزبانان در راستاي مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گفت: مرزبانان هنگ مرزي سراوان با اشراف اطلاعاتي از فعاليت قاچاقچيان موادمخدر در جهت انتقال مواد اوليه مخدر صنعتي به داخل کشور مطلع و سريعاً با تشکيل تيم‌هاي عملياتي و انسداد مسيرهاي احتمالي در نقاط مختلف مرزي، عرصه را بر قاچاقچيان تنگ كرده تا جايي که قاچاقچيان مجبور به دپو محموله خود در منطقه مرزي شدند.

سردار احمدعلي گودرزي با اشاره به متواري‌شدن قاچاقچيان، افزود: در ادامه گسترش فعاليت‌هاي اطلاعاتي و ردزني مسيرهاي تردد قاچاقچيان، منطقه موردنظر شناسايي و نيروهاي عملياتي مرزباني وارد عمل شده و در اقدامي موفق به شناسايي دقيق محل دپو محموله همراه قاچاقچيان شدند.

وی ادامه داد: مرزبانان در اين عمليات تعداد 17 گالن 60 ليتري شامل؛ هزار و 20 ليتر حاوي مواد اوليه ساخت مواد مخدر صنعتي را که با هدف انتقال به عمق کشور توسط قاچاقچيان داشت را کشف کردند.

گودرزی از همكاري خوب نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و همچنين مرزنشينان عزيز با مجموعه مرزباني و نقش مؤثر آنان در برقراري امنيت پايدار و كنترل مرزهاي جنوب‌شرق کشور قدرداني كرد.