تنظیمگری در حوزه رمزارز باید هرچه زودتر انجام شود

رئیس پلیس فتا فراجا ضمن اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های حوزه رمزارز در سال گذشته حدود

چهار هزار پرونده شده است گفت: این امر نشان‌دهنده این است که تنظیمگری باید هرچه زودتر انجام شود.

سردار وحید مجید در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان، ضمن اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۹ شاهد ورود جدی رمزارز‌ها به حوزه‌های مختلف بودیم و افراد برای سرمایه‌گذاری از رمزارز استفاده می‌کنند، اظهار داشت: یکی از مسائلی که در رابطه با دانش‌های نوظهور مطرح است این است که بین زمانی که یک دانش نوظهور برای مثال رمزارز، هوش مصنوعی و این‌گونه دانش‌ها در جامعه ظهور پیدا می‌کند و تاثیرش در جامعه نمایان می‌شود تا زمانی که فراگیر می‌شوند فاصله زمانی وجود دارد و هرچه این فاصله زمانی بیشتر باشد و تنظیم‌گری در این رابطه صورت نگیرد، گذشت زمان مشکلات بسیاری را برای کاربران با توجه به عدم آگاهی‌شان و همچنین اینکه سیاست‌های کنترلی و تنظیم انجام نشده، ایجاد می‌کند.

مجید افزود: رمزارز‌ها از جمله دانش‌های نوظهور بودند که ایجاد شدند، اما سیاست‌گذاری در این رابطه با تاخیر صورت گرفت و در حال حاضر نیز تا حدی زیادی تکلیف در رابطه با رمزارز‌ها حداقل برای عموم جامعه مشخص نیست، از سال ۱۳۹۹ که بحث رمزارز‌ها ایجاد شد حدود ۲۰۰ پرونده شکایت در رابطه با کلاهبرداری و انواع روش‌هایی که می‌توان از رمزارز در رابطه با جرایم سایبری استفاده کرد، داشتیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته تعداد پرونده‌های ما در این رابطه حدود چهار هزار پرونده شده که افزایش قابل‌توجهی داشته است و نشان‌دهنده این است که تنظیم‌گری باید هرچه زودتر انجام شود، ادامه داد: البته با توجه به نیازی که احساس می‌شد کارگروهی به نام کارگروه مرکز ملی فضای مجازی در این رابطه تشکیل شد که ما، قوه قضائیه و بانک مرکزی عضو آن هستیم و تنظیمگری در رابطه رمزارز در حال انجام است و امیدواریم هرچه زودتر قوانین و مقررات مشخص‌تر و قابل اعتناتری در این رابطه ایجاد شود.

رئیس پلیس فتا فراجا با تاکید بر اینکه توصیه ما این است که استفاده مردم از رمز‌ارزها با آگاهی بسیار زیاد باشد چراکه انواع و اقسام شگرد‌های متقلبانه در این مورد وجود دارد و سرمایه‌های بسیاری به یغما رفته است، گفت: هرچه سریع‌تر قانون در این رابطه مشخص شود مردم راحت‌تر می‌توانند در این مورد اقدام و یا اجتناب داشته باشند. پلیس نیز عملکردی بهتری در انجام وظایفش خواهد داشت و می‌توانیم شاهد کاهش پرونده‌های این حوزه باشیم.