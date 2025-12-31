افزایش ۱۱ درصدی آمار بارش در کنار تداوم خشکسالی
در حالی که دادههای سازمان هواشناسی نشان میدهد از ابتدای فصل پاییز میانگین بارش کشوری افزایش ۱۱.۳درصدی داشته، استان هرمزگان در صدر افزایش بارش و استان تهران همچنان رکورددار کاهش بارش است.
به گزارش ایسنا، طی هفت روز منتهی به ۸ دیماه، ایران بهطور میانگین ۱۲.۴ میلیمتر بارش دریافت کرده؛ رقمی که در بلندمدت ۵.۶ میلیمتر بوده و حالا ۱۲۱.۸درصد افزایش یافته است بنابراین هفت روز مورد اشاره، هفتهای پربارش بود. ایران از ابتدای ماه و فصل جاری تا ۸ دیماه نیز با افزایش ۹۵.۶درصدی بارش روبهرو بود. بارش این بازه زمانی در بلند مدت ۶.۴ میلیمتر بود که حالا به ۱۲.۵ میلیمتر افزایش یافت. بدین ترتیب از ابتدای سال آبی جاری تا ۸ دیماه، بهطور میانگین ۷۲.۸ میلیمتر ثبت شده که نسبت به بارش ۶۵.۴ میلیمتری دوره بلندمدت، افزایش ۱۱.۳درصدی داشته است.
این افزایش آماری، اگرچه در نگاه نخست نشانهای مثبت تلقی میشود، اما بارش نامتوازن در استانها همچنان تصویری متفاوت را از وضعیت منابع آب و تغییرات اقلیمی ایران ترسیم میکند.
دادهها نشان میدهد که بارشهای اخیر در تعداد محدودی از استانها به زمین نشسته است، بهطوری که از ابتدای سال آبی جاری (از مهر ۱۴۰۴) تنها ۱۲ استان بارشی بیش از میانگین بلندمدت خود دریافت کردند. استانهای آذربایجانغربی، اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسانجنوبی، خراسانرضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، هرمزگان و یزد در این دسته قرار دارند. در این میان، هرمزگان رکورددار افزایش بارش بوده است؛ استانی که در دوره بلندمدت بهطور میانگین ۴۲.۵ میلیمتر بارش داشت اما از ابتدای مهر تا ۸ دیماه، ۱۷۳.۷ میلیمتر بارش دریافت کرد.
در مقابل ۱۹ استان کشور همچنان بارشی کمتر از میانگین بلندمدت ثبت کردند. اگرچه شرایط برخی از این مناطق نسبت به سالهای خشک گذشته کمی بهتر شده است اما فاصله با شرایط نرمال همچنان قابلتوجه است، بهویژه آنکه همزمان میانگین دمای کشور نیز در این بازه زمانی (اول مهر ۱۴۰۴ تا ۸ دیماه) حدود ۱.۱ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین بلندمدت ثبت شده و هوا گرمتر از نرمال بوده است. در این شرایط دمای بعضی استانهای کمبارش، کمی هم از نرمال بیشتر بوده است.
تهران؛ کمبارشترین استان کشور
استان تهران در صدر فهرست کمبارشترین استانهای کشور است. اگرچه از ابتدای دیماه تا 8 دیماه، گرمتر از نرمال نبوده اما بیش از سایر استانها کمبارشی را تجربه کرده است و به نظر همچنان درگیر خشکسالی است. این استان تا ۸ دیماه با کاهش ۸۱.۷درصدی بارش نسبت به میانگین بلندمدت مواجه بوده است. پس از تهران، استانهای البرز و قزوین نیز به ترتیب ۷۴.۹درصد و ۷۳.۹درصد کاهش بارش داشتند.
حمیدرضا خورشیدی، مدیرکل هواشناسی استان تهران، پیشتر اعلام کرده بود که تهران در ماههای اخیر سهم قابلتوجهی از سامانههای بارشی نداشته و اغلب در حاشیه مسیر حرکت سامانهها قرار گرفته است. به گفته او، تمرکز اصلی سامانههای اخیر بر استانهای جنوبی، شمالی و شمالغربی و شمالشرق کشور بوده است و دامنههای جنوبی البرز کمتر تحت تاثیر قرار گرفتند.