کد خبر: ۳۲۵۴۷۳
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۳
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
از مسئولیت فرار نکنید
سید نظامالدین موسوی: «رئیس کل جدید بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود گفتهاند: «من درباره نرخ ارز صحبت نمیکنم، مسئول نرخگذاری برای ارز نباید بانک مرکزی باشد.» جناب همتی! مشخصا دلیل اعتراضات اخیر مردم که منجر به عزل مسئول قبل از شما شد، لجامگسیختگی نرخ ارز بود. شما برای حفظ ارزش پول ملی وظیفه قانونی دارید.»
نتیجه کمک اسرائیل به مردم ایران!
رضا رضوی با انتشار تصویری از کودکان شهید جنگ 12روزه، به ادعای مضحک رژیم صهیونیستی برای کمک به مردم ایران در اعتراضات محدود خیابانی واکنش نشان داد و نوشت: «نتیجه آخرین باری که اسرائیل به کمک مردم اومد!»
محمدمهدی تدین نیز نوشت: « اعتراف واضح اکانت رسمی سرویس اطلاعاتی رژیم وحشی و تروریست صهیونیستی (موساد) به حضور در میدان برای ایجاد و هدایت آشوب و بلوا در ایران عزیز. فراموش نکنیم که این جنایتکاران دیو صفت در طی جنگ ۱۲روزه چه گلهایی را از بوستان ایران عزیزمان چیدند و چه جنایاتی مرتکب شدند.»
کارگاههای تابوتسازی آمریکا
مجتبی زارعی، نماینده مجلس: «این خبرِ تحلیلی من از جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی با وزیر دفاع است: سپاه و ارتش طوری خودشان را برای ضربه نسبتا پیشدستانه و همهجانبه و گسترده بعدی آماده و تجهیز کردند که رئیسجمهور فاسد و گزافهگوی آمریکا باید از هماکنون کارگاههای تابوتسازی را برای شیفت دوم کاری تمدید کند!»
تغذیه منفعتطلبان
کاربری نوشت: «الهه محمدی عکسی از یک فیلم از آبان ٩٨ را برداشته و به عنوان «تکثیر» برای امروز منتشر کرده است. اینها به خون ایران تشنهاند و چون جسد معاشان از مردار تغذیه میکنند. به دنبال درگیری و آشوب و شورشاند و از هر لحظهای برای به آتش کشیدن کشور استفاده میکنند.»
بارش برکت
خدابخشی تصویری زیبا از انباشت ۲ متری برف به علت بوران شدید روستای چوپلو در شهرستان تکاب آذربایجانغربی را به اشتراک گذاشت.
آغازِ پایان اینترنشنال!
پیمان عارف: «تولید انبوه فیلمهای جعلی و صداگذاری شده توسط موساد اینترنشنال ضربه آخر به این شبهرسانه تروریستی بود! صهیونیستها نشان دادهاند که برخلاف سعودیها اهل خرجکردن پول مفت نیستند. به نظرم دیگر باید منتظر تعطیلی این سامانه تروریستی باشیم.»
درباره فتنه در دانشگاه
حجتالاسلام راجی: «فتنه در دانشگاه غالبا از طرف کسانی هدایت میشود که اخراجی بودند و در یکسال اخیر به دانشگاه برگشتهاند. جمهوری اسلامی سرتاپای منافق را طلا هم بگیرد، باز هم او لگدش را خواهد زد. و باز هم تاوان این حماقت را باید مردم
بپردازند.»