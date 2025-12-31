تشریح برنامههای تیم ملی کشتی فرنگی توسط رنگرز
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران ضمن تشریح برنامههای این تیم برای رویدادهای آینده گفت: برای اولین بار توانستیم یک پکیج کامل از آزمایشهای مختلف را از ملیپوشان انجام دهیم.
حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد اولین مرحله اردوی این تیم برای سال فنی ۲۰۲۶ گفت: اولین اردوی آمادهسازی ما طی روزهای اول لغایت نهم دی ماه در کمپ تیمهای ملی کشتی برگزار شد. وی تصریح کرد: ما برای اولین بار در تاریخ کشتی توانستیم یک پکیج از تستهای ژنتیک، آزمایشهای خون و ادرار، اینبادی (INBODY) تستهای قلبی، عروقی، آمادگی جسمانی، ورزش را در مرکز هوش مصنوعی فدراسیون کشتی انجام دهیم.
وی افزود: اولین فدراسیون در ایران هستیم که تجهیزات کامل سختافزاری و نرمافزاری برای گرفتن تستهای تخصصی کشتی را داریم.رنگرز در مورد مرحله بعدی اردوی تیم ملی اظهار داشت: اردوی بعدی ما از روز ۱۵ دی ماه آغاز خواهد شد، ضمن اینکه از بین نفرات برتر قهرمانی کشور با اولویت تیم ملی امید یک تیم به رقابتهای جام وهبی امره ترکیه که از تورنمنتهای شناخته شده کشتی دنیا است اعزام خواهد شد، تا به نوعی از همین الان در فاصله تقریباً ۱۱ ماه تا رقابتهای امیدهای جهان تمهید کامل برای انجام فرآیند آمادگی آنها دیده باشیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامههای خود را تا پایان مسابقات جهانی بزرگسالان به فدراسیون ارائه دادیم و بر اساس آن اردوهای آمادهسازی و حضور در مسابقات بینالمللی را در دستور کار داریم.
اعزام ۱۴ فرنگیکار ایران به تورنمنت وهبی امره
همچنین دیروز نفرات اعزامی کشتی فرنگی ایران به تورنمنت وهبی امره ترکیه معرفی شدند.
ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی ایران برای حضور در رقابتهای بینالمللی کشتی جام وهبی امره ترکیه اعلام شد. رقابتهای کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه روزهای ۱۸ و ۱۹ دی در آنتالیا برگزار میشود. اسامی نفرات اعزامی ایران به این رقابتها به شرح زیر است:
*۵۵ کیلوگرم.................. کیانوش شمشیری و مهدی کمالی
*۶۰ کیلوگرم......................................................... محمد عشیری
*۶۳ کیلوگرم.................................. رضا بهمنی و علی حاجیوند
*۶۷ کیلوگرم..................................................... محمد اسکندری
*۷۲ کیلوگرم...................................... امید بهمنی و کیارستمی
*۷۷ کیلوگرم............................................. علیاصغر سام دلیری
*۸۲ کیلوگرم......................................................... محمد ارجمند
*۸۷ کیلوگرم....................... محمدحسین استادمحمد معمار
*۹۷ کیلوگرم........................ امیررضا مرادیان و توحید محبی
*۱۳۰ کیلوگرم................................................. آرمان طهماسبی
سرمربی........................................................................ حسن رنگرز
مربیان........................... بابک ولی محمدی- قهرمان خورشیده