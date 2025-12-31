در پایان مسابقات شطرنج قهرمانی جهان در بخش بلیتس مهدی غلامی بهتر از سایر شطرنج‌بازان ایران قرار گرفت و در رده ۴۵ ایستاد.

مسابقات شطرنج قهرمانی جهان در بخش بلیتس در دوحه قطر در ۱۹ دور انجام شد. در این بخش مهدی غلامی با ۱۱.۵ امتیاز در رده ۴۵ و بردیا دانشور با ۱۱ امتیاز در رده ۵۱ قرار گرفتند. سید محمد امین طباطبایی با ۱۱ امتیاز در رده ۶۰ و پرهام مقصودلو با ۱۰.۵ امتیاز در رده ۸۱ ایستادند. همچنین سینا موحد و پویا ایدنی با ۱۰ امتیاز به ترتیب در ده‌های ۹۲ و ۱۱۲ قرار گرفتند. در این بخش آرجون اریگیاسی از هند با ۱۵ امتیاز، فابیانو کروانا آمریکایی با ۱۴ امتیاز و مگنوس کارلسن نروژی با ۱۳.۵ امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.