اعلام برنامه دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال
تیمهای بالای جدولی شهرداری گرگان و کاله آمل در هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال به مصاف هم میروند.
هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال ایران، روزهای شنبه و دوشنبه در شهرهای مختلف برگزار میشود که در مهمترین دیدار، تیمهای بالای جدولی شهرداری گرگان و کاله با هم روبهرو میشوند. همچنین تیم استقلال تهران در حالی که مهران شاهینطبع، سرمربی این تیم به دلیل بیاحترامی به کادر داوری و ورود غیرمجاز به رختکن داوران در بازی هفته گذشته مقابل نفت آبادان با محرومیت مواجه شده بود به مصاف تیم ته جدولی مهگل البرز میرود. برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال به شرح زیر است:
شنبه 13 دی 1404
* شهرداری گرگان............................................................................................................................................................................................................................. کاله مازندران (ساعت 16)
دوشنبه 15 دی 1404
* طبیعت اسلامشهر................................................................................................................................................................................................................ پاس کردستان (ساعت 15:30)
* مهگل البرز.................................................................................................................................................................................................................................... استقلال تهران (ساعت 16)
* پالایش نفت آبادان............................................................................................................................................................................................................................ گلنور اصفهان (اعت 16)
* رعد پدافند هوائی اصفهان.............................................................................................................................................................................. نفت زاگرس جنوبی جهرم (ساعت 16:30)