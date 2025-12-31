درخواست ۳ شهر برای میزبانی جام تختی کشتی آزاد

سه شهر با نامه رسمی به فدراسیون کشتی، خواستار برگزاری مسابقات کشتی آزاد جام تختی شدند.

باتوجه به چرخه اعلام شده برای سال ۲۰۲۶، به نظر می‌رسد جام تختی در سال پیش‌رو در برخی اوزان حکم مرحله نهائی انتخابی تیم ملی را داشته باشد. در اوزانی که تکلیف کار در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص نشود، عملکرد نفرات در جام تختی تعیین‌کننده است و البته این احتمال وجود دارد در برخی اوزان نیز مسابقه رنکینگِ بعد از جام تختی، ملی‎‌پوش را مشخص کند.

تاکنون سه شهر درخواست خود را برای میزبانی از جام تختی کشتی آزاد به فدراسیون ارائه کرده‌اند؛ همدان، سیرجان و زنجان که طی روز‌های آتی حمید یاری رئیس سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون برای بررسی امکانات آنها در راستای برگزاری جام تختی، راهی این شهر‌ها خواهد شد تا درنهایت میزبان معرفی شود. یکی از شروط اصلی فدراسیون برای دادن میزبانی به استان‌ها، اسکان کشتی‌گیران در هتل است. درحالی‌که پیش از این، معمولا میزبان‌ها برای کشتی‌گیران شرکت‌کننده خوابگاه در نظر می‌گرفتند.