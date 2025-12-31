واکنش رئیس فدراسیون رزمی به اعزام همسرش به چین

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی با تکذیب اعزام همسرش به عنوان سرپرست بانوان به رقابت‌های MMA قهرمانی بزرگسالان آسیا در چین، گفت: این موضوع شیطنت رسانه‌ای است و صحت ندارد.

افشین چگینی درباره اعزام تیم MMA زنان و مردان به قهرمانی بزرگسالان آسیا در چین، اظهار کرد: سومین دوره رقابت‌های MMA قهرمانی بزرگسالان آسیا، ۱۶ تا ۲۲ دی‌ماه در چین برگزار می‌شود که با ۱۳ ورزشکار مرد و ۷ ورزشکار زن در این تورنمنت حضور خواهیم داشت که امید زیادی داریم در این تورنمنت سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن و بازی‌های ایندورگیمز داخل سالن ریاض را کسب کنیم. وی درباره شایعه حضور همسرش در این اعزام به عنوان سرپرست بانوان و نماینده حراست گفت: این موضوع را تکذیب می‌کنم. خانم صنوبری در حال حاضر مشاور من در امور بانوان است و قرار بود بالای سر بانوان در اردوهای آمادگی باشد نه این که همراه تیم عازم چین شود. او پیش از این با رای اعضای مجمع نایب‌رئیس بانوان فدراسیون بود که به دستور وزیر ورزش او را از این سمت جابه‌جا کردیم.

چگینی درباره حضور همسرش در مسابقات کسب سهمیه بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین به عنوان سرپرست بانوان و نماینده حراست وزارت ورزش، خاطرنشان کرد: در این مسابقات که برای کسب سهمیه بازی‌های آسیایی جوانان در رشته MMA در بحرین برگزار شد و در جایگاه سوم قرار گرفتیم به عنوان سرپرست تیم بانوان و نماینده وزارت ورزش در مسابقات حضور داشتند، اما این دوره اعزام نمی‌شوند.