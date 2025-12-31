برنامه تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی تا پایان ۱۴۰۴ مشخص شد

تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی،‌ در چندین تورنمنت بین‌المللی تا پایان سال حضور خواهند یافت.

رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام یاشاردوغو و وهبی امره ترکیه روزهای 18 لغایت 21 دی ماه سال جاری به‌عنوان اولین میدان بین‌المللی ملی‌پوشان آزاد و فرنگی کار در راستای چرخه انتخابی تیم ملی محسوب می‌شود و کشتی‌گیران ایران در این میدان بین‌المللی به میدان خواهند رفت. همچنین رقابت‌های رنکینگ کرواسی به‌عنوان اولین مرحله رنکینگ اتحادیه جهانی در سال 2026 روزهای 15 لغایت 19 بهمن ماه در شهر زاگرب برگزار می‌شود و کشتی‌گیران آزاد و فرنگی کار کشورمان به‌عنوان یکی دیگر از مراحل چرخه انتخابی در این مسابقات نیز به میدان خواهند رفت.

دومین مرحله رقابت‌های بین‌المللی رنکینگ اتحادیه جهانی نیز روزهای

6 لغایت 10 اسفندماه در شهر تیرانا کشور آلبانی برگزار می‌شود و این مسابقات نیز جزئی از چرخه انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی خواهد بود. البته حضور در جام یاریگین روسیه طی روزهای 8 تا 13 بهمن ماه نیز در دستور کار آزادکاران قرار دارد و قرار است یک تیم نیز به این مسابقات اعزام شود.پس از این مسابقات تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های قهرمانی آسیا که به‌عنوان مسابقات رنکینگ قاره‌ای محسوب می‌شود، شرکت خواهند کرد. این مسابقات روزهای 17 لغایت 23 فروردین ماه در شهر بیشکک کشور قرقیزستان برگزار خواهد شد.

البته در این میان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان به تورنمنت‌های مختلفی از جمله جام پیروزی و قهرمانان ترکیه و به احتمال زیاد جام دانکلوف و نیکولای پتروف اعزام خواهند شد. برگزاری اردوها و اعزام به مسابقات بین‌المللی بخشی از روند آماده‌سازی تیم‌های ملی کشتی در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان،‌ جوانان و بزرگسالان در دو رشته آزاد و فرنگی است که بر اساس چرخه انتخابی در دستور کار فدراسیون کشتی قرار دارد.