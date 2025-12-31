تهدید استقلال به کنارهگیری از لیگ بسکتبال
باشگاه استقلال بلافاصله پس اعلام حکم محرومیت سه عضو تیم بسکتبال واکنشی سریع نشان داد.
در پی صدور احکام سنگین انضباطی علیه مهران شاهینطبع، مهدی جعفری و کادر مدیریتی تیم بسکتبال استقلال، این باشگاه با ارسال نامهای تند و سرگشاده خطاب به جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال، به شدت نسبت به وضعیت داوریها و رویه انضباطی فدراسیون اعتراض کرد. باشگاه استقلال در این نامه رسمی، اتفاقات اخیر را «نقض فاحش قوانین داوری» و «بیعدالتی آشکار» توصیف کرده و هشدار داده است که اگر ارادهای جدی برای اصلاح این روند وجود نداشته باشد، این باشگاه از حضور در لیگ برتر بسکتبال انصراف خواهد داد. استقلال تاکید کرده که مسئولیت تبعات این تصمیم بر عهده متولیانی است که در حفظ سلامت رقابتها قصور کردهاند. مدیریت باشگاه استقلال در بخشی از این بیانیه، آرای صادر شده علیه کادر فنی و سرپرستی خود را «عجولانه، ناعادلانه و بدون استماع دفاعیات» خوانده است. آنها معتقدند فدراسیون بدون بررسی همهجانبه و صرفاً بر اساس گزارشهای یکطرفه، اقدام به محرومیت اعضای این تیم کرده که این امر مغایر با اصول عدالت ورزشی است.