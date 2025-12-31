هدیه الهی (حدیث دشت عشق)
شهید مدافع حرم عبدالله قربانی، 30 شهریور سال 1360 در شهرستان فسا در استان فارس متولد شد و 11 دی سال 1394 نیز در سوریه به شهادت رسید. شهید قربانی وصیت کرده بود: «امروز حسیـن(ع) زمان یاریدهنده میخواهد؛ و بـدا به حـال کسی که صدایِ «هل من ناصر ینصرنی» امام زمـانش را بشنود و بـه یـاری او نشتابـد...» برادر شهید در مصاحبهای گفته بود: «عبدالله را به درستي نشناختم كه چه گوهري بود. چيزي كه من از شهيد بزرگوار ديدم و زندگياش را مشاهده كردم هديه الهياي است كه خداوند به هركسي اعطا نميكند. برادرم چند خصيصه در زندگياش داشت كه مهمترينش اهتمامي بود كه به نماز اول وقت داشت. آيتالله قاضي استاد اخلاق آيتالله بهجت ميفرمايد كه با نماز اول وقت به هر مقام عاليهاي كه بخواهي ميرسي. شهيد به نماز اول وقت و نماز جماعت اهميت ميداد. نميشد خانه پدرم بيايد و صداي اللهاكبر اذان بلند شود و او نشسته باشد. وضو ميگرفت و به سمت مسجد حركت ميكرد. در خانه خودش هم همينطوري بود. دوستانش در سوريه ميگفتند نشد نماز جماعت اول وقتش ترك شود. يكي اين عنصر و ديگري عنصر ولايتمداري خيلي در وجودش بارز بود. وصيتنامهاش را كه بخوانيد متوجه ميشويد چه ارادت و محبت قلبياي نسبت به بحث ولايت و شخص مقام معظم رهبري داشت. اين پيوندي بود كه در وجودش از فرهنگ عاشورا ريشه دوانيده بود. عشق و ارادت و محبتي كه به اباعبدالله و اهلبيت داشت در وجودش كاملاً ديده ميشد.»