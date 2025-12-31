کد خبر: ۳۲۵۴۵۱
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۲
اصلاح جامعه در پرتو اصلاح افراد است(سلوک عارفانه)
«یکی از علل عمده عدم موفقیت ما مردم به اصلاح جامعه خود همین است که هر فردی آنگاه که به خودش نگاه میکند و به اعمال خودش نظر میافکند عینک خوشبینی به چشم میزند، و آنگاه که به دیگران و اعمال دیگران نظر میکند، عینک بدبینی و بدگمانی، و نتیجه این است که هیچکس شخص خود را تقصیرکار نمیداند و چنین میپندارد که تقصیر متعلق به دیگران است. همه چشم به عدالت اجتماع دارند و هیچکس فکر نمیکند که عدالت اجتماع وقتی حاصل میشود که افراد عادل باشند.»(1)
____________
1- بیست گفتار، شهید مرتضی مطهری(ره)، ص198