ندای ملکوتی «لافتی الّا علی»(حکایت خوبان)



نقل شده که در جنگ احد برای دفاع از اسلام و جان عزیز پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین علی(ع) به تنهایی پیش‌روی رسول خدا(ص) می‌جنگید، و از هر طرف که دشمن قصد جان پیامبر(ع) را داشت، دفع می‌کرد. تا آنجا که نود زخم به سر و صورت و اندام نازنین آن بزرگوار وارد شد. در اینجا بود که ندایی از آسمان از جانب حضرت جبرئیل به گوش رسید که می‌گفت: «لافتی الّا علی- لاسیف الّا ذوالفقار» هیچ جوانمردی همچون علی(ع) و هیچ شمشیری همچون ذوالفقار نیست. جبرئیل گفت: یارسول‌الله(ص)! فتوت و جوانمردی و ایثار علی(ع) را می‌بینی؟ رسول‌خدا(ص) فرمود: «لانی منه و هو منی» من از علی(ع) هستم و علی(ع) نیز از من است. جبرئیل گفت: «انا منکما» من هم از شما هستم.(1)

____________

1- بحارالانوار، ج20، ص54