صادرات 9 ماهه از 41 میلیارد دلار گذشت

آمارهای گمرک نشان می‌دهد که در 9 ماهه امسال مقدار 118 میلیون و 901 هزار تن انواع کالا به ارزش 41 میلیارد و 243 میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق اطلاعات گمرک، مجموع تجارت خارجی ایران در 9ماهه سال‌جاری به 148 میلیون و 226 هزار تن و به ارزش 85 میلیارد و 394 میلیون دلار رسید.

بنابراین گزارش، این میزان تجارت خارجی به لحاظ ارزش 10 و 92 صدم درصد کاهش و از حیث وزن یک و سه دهم درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت مقدار 118 میلیون و 901 هزار تن انواع کالا به ارزش 41 میلیارد و 243 میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده است. این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن یک درصد افزایش و از نظر ارزش پنج وهفت دهم درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، در 9ماهه سال‌جاری مقدار 29 میلیون و 325 هزار تن کالا به ارزش 44 میلیارد و 151 میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن دو و هفت دهم درصد افزایش و از نظر ارزش 15 و دو دهم درصد کاهش یافته است.

افزایش ۱۰ درصدی صادرات به اوراسیا

به گزارش مهر، آمارهای رسمی نشان می‌دهد حجم تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. طبق گزارش گمرک، ارزش مبادلات تجاری ایران و کشورهای عضو این اتحادیه از دو و نیم میلیارد دلار در گذشته به نزدیک پنج میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است.

این رشد، نشانه‌ای روشن از تأثیر مثبت اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در شرایط فعلی، این حجم مبادلات می‌تواند تا

۲۰ میلیارد دلار نیز ارزیابی شود.

اجرای این موافقت‌نامه که از اردیبهشت ماه وارد فاز عملیاتی شد، فرصت‌های جدیدی برای رونق تجارت ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایجاد کرده است.

موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، زمینه را برای تسهیل صادرات کالاها، کاهش تعرفه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی فراهم کرده است.

«میرهادی سیدی» مشاور امور بین‌المللی رئیس سازمان توسعه تجارت در این خصوص می‌گوید:

بر اساس آمارهای گمرک ایران، صادرات کشور به اعضای اتحادیه طی هشت ماه نخست سال جاری با رشد ۱۰ درصدی به یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار رسیده است. به گفته او، این افزایش نشان می‌دهد که اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد تأثیر ملموسی بر حجم صادرات ایران داشته است. با این حال برای رسیدن به هدف‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری، اقدامات بیشتری لازم است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نقل و انتقالات مالی امن و پایدار میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.

با توجه به نیاز تجار و بازرگانان برای انجام معاملات بدون ریسک و در بستری قانونی و شفاف، مسئولان اقتصادی هر دو طرف باید راهکارهایی برای تسهیل پرداخت‌ها و مدیریت مالی

ارائه کنند.

ایجاد کانال‌های مالی امن و شفاف، کلید تحقق اهداف بلندپروازانه تجارت ایران با این اتحادیه است.

همچنین، خریداران خارجی به جز قیمت و کیفیت کالا، توجه ویژه‌ای به استانداردهای تولید، بسته‌بندی و حمل‌ونقل دارند. آنها می‌خواهند بدانند محصولی که از ایران خریداری می‌کنند، در کدام اقلیم تولید شده، تحت چه شرایطی ذخیره‌سازی شده و با چه استانداردهایی وارد بازار آنها شده است. این موضوع باعث شده است که توجه ویژه‌ای به فرآیند استانداردسازی کالاها شود.