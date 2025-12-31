ترک فعل دولت در تأمین مالی نهضت ملی مسکن محرز شد

دیوان محاسبات اعلام کرد کوتاهی دولت در افزایش سرمایه بانک مسکن موجب ناترازی آن شده است.

به گزارش دیوان محاسبات کشور، به موجب بند (ح) تبصره (10) قانون بودجه سال جاری، دولت مکلف به افزایش سرمایه بانک مسکن به مبلغ 100 هزار میلیارد تومان بوده اما با گذشت بیش از (9) ماه از سال مالی، تکالیف قانونی مربوطه اجرا نشده که این امر موجب تداوم ناترازی بانک مسکن و اخلال در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن شده است.

دیوان محاسبات قصور در تامین نظر قانون‌گذار را احصاء کرده و با لحاظ آثار مالی و مدیریتی این ترک فعل، موضوع را در دستور رسیدگی قرار داده و بر پیگیری مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط تا اجرای این حکم قانونی تأکید دارد. گفتنی است، دولت چهاردهم نه زمین به مردم می‌دهد و با سرعت بسیار پایین نهضت ملی مسکن را پیش می‌برد که با توقف، تفاوت چندانی ندارد. دولت چهاردهم که دائما از ناترازی می‌گوید در حال ایجاد یک ناترازی بزرگ در بخش مسکن است و اگر مسئولان نظارتی جلوی این ترک فعل را نگیرند؛ به یک مشکل بزرگ در آینده‌ای نزدیک تبدیل می‌شود.