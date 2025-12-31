احتکار روغن برای القای کمبود کالا در فروشگاهها
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که نه تنها کمبودی در عرضه روغن وجود ندارد بلکه میزان عرضه این محصول بیشتر از نیاز کشور است. حال آنکه خبرها از احتکار روغن حکایت دارد.
به گزارش کیهان، در روزهای گذشته برخی خبرگزاریها از محدود شدن عرضه روغن در فروشگاهها گزارشهایی منتشر کردهاند. در این بین رسانههای معاند سعی کردند با موجسواری روی این اخبار، کمبود مصنوعی کالا را به ذهن مردم القا کنند تا به زعم خودشان سوخت ادامه اعتراضات خیابانی تأمین شود. با این حال به نظر میرسد باز هم پای سوءمدیریت در تنظیم بازار و ضعف نظارت در میان است.
خبرگزاری تسنیم در این مورد گزارش داد: روغن این روزها در خردهفروشیها مشاهده نمیشود یا میزان عرضه آن به صورت قطره چکانی و محدود است. به طوری که در فروشگاههای زنجیرهای به هر فرد تنها یک عدد میفروشند و برخی از مغازههای سطح شهر نیز روغن را همراه با محصولات دیگر و خرید سایر کالاها به فروش میرسانند.
انجمن روغن نباتی در این ارتباط اعلام کرده است که ماده اولیه یا روغن خام آنها به پایان رسیده است. به طوری که برخی کارخانههای روغن تعطیل شده است یا در آستانه تعطیلی قرار دارد و خواستار تامین فوری روغن خام شده است.
در عین حال، «کنگری» رئیس اتحادیه بنکداران اعلام کرده است که کالاهایی که شرکتها در اختیار دارند، متأسفانه بهقیمت نامتعارف عرضه میشود و کارخانههای روغن را عامل گران فروشی روغن در بازار اعلام کرده است.
در این ارتباط وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است که نه تنها کمبودی در عرضه روغن وجود ندارد بلکه میزان عرضه این محصول بیشتر از نیاز کشور است.
«مجید حسنیمقدم» مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالاتی درباره گزارشهای کمبود شدید روغن خوراکی در برخی شهرها و همچنین کاهش 43 درصدی تولید روغن در کارخانهها نسبت به مهر 1404، گفت: نیاز کشور به روغن خوراکی بین یک میلیون و 600 هزار تن تا 2.2 میلیون تن در نوسان است.
وی اظهار داشت: برنامهریزی ما در ابتدای سال برای تأمین حدود دو میلیون و 350 هزار تن روغن بوده که حتی بیش از نیاز برآوردی کشور است. این برنامه شامل واردات یک میلیون و 200 هزار تن روغن خام گیاهی، 500 هزار تن روغن پالم و نیز تأمین روغن از محل واردات و تولید داخل دانههای روغنی بوده است.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با استناد به آمار رسمی گمرک در هشتماهه سال جاری، وضعیت تأمین را مثبت ارزیابی کرد و گفت: از برنامه پیشبینی شده عقب نیستیم و حتی جلوتر هم هستیم. واردات روغن خام با 72 درصد رشد به
960 هزار تن، واردات روغن پالم با 41 درصد افزایش به 317 هزار تن و واردات دانههای روغنی با هفت درصد رشد به یک و چهار دهم میلیون تن رسیده که در مجموع حدود یک و هفت دهم میلیون تن روغن را در این مدت تأمین کرده است.
وی در تحلیل علل کمبودهای موضعی و کاهش تولید در کارخانههای روغنسازی، به چند عامل اشاره کرد و افزود: افزایش صادرات محصولاتی مانند اسنک، چیپس، سس، شیرینی و شکلات که روغن در آنها مصرف میشود، میتواند تقاضای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین در یک ماه اخیر، برخی بازرگانان به دلیل تأخیر در دریافت منابع ارزی با مشکل مواجه شدند.
بنابراین گزارش، درباره دلایل کمبود روغن در بازار هر بخشی اظهارنظر و از خود سلب مسئولیت کرده و توپ را در زمین دیگری میاندازد. به طوری که خردهفروشی میگوید که روغن در اختیار ندارد و دلیلش عمدهفروشان هستند. عمدهفروشیها اعلام میکنند که صنایع، روغن را با قیمت بالایی به آنها میفروشند.
صنایع روغن نیز اعلام کردهاند که این دولت است که روغن خام را به عنوان ماده اولیه تولید در اختیار آنها قرار نمیدهند و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دولت اعلام کرده است که نه تنها کمبودی در عرضه روغن خام نداشته بله میزان عرضه بیش از نیاز بازار است. این روند نشان از یک چرخه معیوب در توزیع روغن است که با وجود عرضه روغن و درحالی که زمزمههای افزایش قیمت یا آزاد سازی نرخ این محصول اساسی خوراکی در کشور وجود دارد.
هر بخش از این چرخه به نحوی اقدام به احتکار آن کردهاند به طوری که حتی مصرفکننده نیز در تلاش است این خوراکی را بیشتر از نیاز خود خریداری میکند.
در چنین شرایطی که علاوهبر سوءاستفاده از روغن یارانهای برای صادرات، به نظر میرسد که بخش قابل توجهی از این روغن نیز در زنجیرههای تامین، تولید تا مصرف روغن نباتی احتکار شده و نیازمند ورود دستگاههای نظارتی است.