فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۴۴۰
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

اعطای نشان اصالت ایرانی به «علی نصیریان»

نشان اصالت ایرانی در آیینی با حضور چهره‌ها و شخصیت‌های فرهنگی و اقتصادی کشور، به استاد علی نصیریان اعطا شد.
نصیریان در این آئین، ابتدا ابیاتی از حافظ را برای حضار به آواز خواند و سپس با خاطراتی از تاریخ تئاتر کشورمان، از جایگاه اصالت ایرانی در هنرهای نمایشی گفت. وی، حضور نسل جوان هنرمندان ایرانی را امیدبخش دانست و با اشاره به همکاری‌های اخیرش با سینماگران جوان گفت: این نسل، راه اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی را بلد است و با عشق به این سرزمین و اصالت‌هایش، نام ایران را در جای شایسته می‌نشاند. مبادا فرهنگ و زبان خودمان و نیاکانمان را فراموش کنیم. این نسل می‌داند اگر زبانِ خودش را فراموش کند، نقشِ دیگران را بازی خواهد کرد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ببخشید بجا نیاوردیم!(گفت و شنود)

خانم سخنگو! آن صدا شنیدنی بود، نه این صدا! (نکته)

زوزه اسرائیل برای ایجاد آشوب و انتقام از انسجام مردم ایران

لبنان؛ آغازی بر پایان برهه‌ای ۱۳ماهه؟(یادداشت روز)

اسرائیل و امارات چه خوابی برای عربستان دیده‌اند؟

مهندسی معکوس گرانی و تورم (مقاله وارده)

شبکه سازمان‌یافته آشوب را با مردم و بازاریان اشتباه نگیرید

اخبار ویژه

میلیاردها دلار از ارزهای صادراتی هفته آینده روانه بازار می‌شود

اتخاذ ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی