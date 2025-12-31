کد خبر: ۳۲۵۴۴۰
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۲
اعطای نشان اصالت ایرانی به «علی نصیریان»
نشان اصالت ایرانی در آیینی با حضور چهرهها و شخصیتهای فرهنگی و اقتصادی کشور، به استاد علی نصیریان اعطا شد.
نصیریان در این آئین، ابتدا ابیاتی از حافظ را برای حضار به آواز خواند و سپس با خاطراتی از تاریخ تئاتر کشورمان، از جایگاه اصالت ایرانی در هنرهای نمایشی گفت. وی، حضور نسل جوان هنرمندان ایرانی را امیدبخش دانست و با اشاره به همکاریهای اخیرش با سینماگران جوان گفت: این نسل، راه اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی را بلد است و با عشق به این سرزمین و اصالتهایش، نام ایران را در جای شایسته مینشاند. مبادا فرهنگ و زبان خودمان و نیاکانمان را فراموش کنیم. این نسل میداند اگر زبانِ خودش را فراموش کند، نقشِ دیگران را بازی خواهد کرد.