تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۲
پرونده شبکه افق باز شد!

مجموعه مستند «پرونده باز»، در ۵ قسمت به کارگردانی داوود مرادیان و تهیه‌کنندگی محسن یزدی در مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و با مشارکت شبکه افق سیما تهیه شده است. 
این مستند که به بازخوانی پرونده ارتباط و مذاکره ایران با آمریکا پرداخته و روند این تعاملات را از زمان ملی شدن صنعت نفت تا مذاکرات برجام و تحولات پس از آن بررسی می‌کند، با اتمام مراحل پایانی ‌پس تولید، آماده نمایش در رسانه ملی شده است. هر قسمت از این مستند به بررسی روند مذاکره در دولت‌های مختلف از مصدق تا رؤسای جمهور پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخته است. «پرونده باز» تلاش دارد که فراز و فرود یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران را برای مخاطبان به تصویر بکشد.

