همزمان با سالگرد ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی‌، شبکه‌های رادیویی رسانه ملی، با ویژه‌برنامه‌های تحلیلی‌، مستند و ترکیبی‌، به تبیین ابعاد شخصیتی، اندیشه‌ای و نقش‌آفرینی این فرمانده شهید در جبهه مقاومت می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار کیهان، بمناسبت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، شبکه‌های رادیویی ایران‌، جوان‌، فرهنگ‌، تهران، راديو مقاومت، و همچنین شبکه‌های رادیویی گفت وگو، معارف، اقتصاد، ورزش، صبا‌، آوا‌، ‌پیام و نمایش با ویژه‌برنامه‌های ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها‌، ضمن زنده نگه‌داشتن مکتب مقاومت به روایت زندگی مبارزاتی و معنوی سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی می‌پردازند. ‌