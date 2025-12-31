کد خبر: ۳۲۵۴۳۷
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۲
مکتب مقاومت حاج قاسم به روایت شبکههای رادیویی
همزمان با سالگرد ششمین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، شبکههای رادیویی رسانه ملی، با ویژهبرنامههای تحلیلی، مستند و ترکیبی، به تبیین ابعاد شخصیتی، اندیشهای و نقشآفرینی این فرمانده شهید در جبهه مقاومت میپردازند.
به گزارش خبرنگار کیهان، بمناسبت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، شبکههای رادیویی ایران، جوان، فرهنگ، تهران، راديو مقاومت، و همچنین شبکههای رادیویی گفت وگو، معارف، اقتصاد، ورزش، صبا، آوا، پیام و نمایش با ویژهبرنامههای ششمین سالگرد شهادت سردار دلها، ضمن زنده نگهداشتن مکتب مقاومت به روایت زندگی مبارزاتی و معنوی سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی میپردازند.