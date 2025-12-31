فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۴۳۵
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۲
سرویس کیهان » اخبار
انجمن نمایش آیینی بسیج هنرمندان تشکیل شد

انجمن نمایش‌های آئینی بسیج هنرمندان همزمان با سالروز حماسه 
۹ دی تشکیل شد.
انجمن نمایش‌های آئینی بسیج هنرمندان با حضور تنی چند از استادان، پژوهشگران عرصه تعزیه، نقالی نمایش‌های آئینی و دینی شامگاه روز سه‌شنبه ۹ دی همزمان با سالگرد حماسه ۹ دی در سازمان بسیج هنرمندان کشور تشکیل شد. این انجمن با هدف پاسداشت احیای نمایش‌های آیینی و با هدف تقویت شبکه فعالان نمایش‌های آئینی و حمایت از فعالیت‌های هنرمندان بسیجی در این زمینه راه‌اندازی شد.

