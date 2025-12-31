فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۴۳۴
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

رویداد ملی کتابخوانی «جان پدر» برگزار می‌شود

همزمان با گرامیداشت ایام‌الله میلاد نور در ماه رجب، رویداد ملی کتابخوانی «جان پدر» به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با همکاری بنیاد بین‌المللی غدیر، برگزار می‌شود.
همزمان با گرامیداشت ایام‌الله میلاد نور (دهم رجب، میلاد حضرت جوادالائمه(علیه‌السلام) تا سیزدهم رجب، میلاد امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام)، رویداد ملی کتابخوانی «جان پدر» ویژه پدران، از ۱۰ تا ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با همکاری بنیاد بین‌المللی غدیر، برگزار می‌شود. بازخوانی نامه امیرالمؤمنین‌(علیه‌السلام) به فرزندشان امام حسن مجتبی‌(علیه‌السلام)، بازخوانی دل‌نوشته‌های پدران به پسران، نوشتن توصیه‌های اخلاقی، روایت تجربه‌های زندگی و آرزوها با بیان صمیمانه مهر پدرانه و معرفی کتاب بر پایه نمایشگاه کتاب، تولید پوستر و... با عنوان «جان پدر»، محورهای این رویداد است. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور مراجعه کنند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ببخشید بجا نیاوردیم!(گفت و شنود)

خانم سخنگو! آن صدا شنیدنی بود، نه این صدا! (نکته)

زوزه اسرائیل برای ایجاد آشوب و انتقام از انسجام مردم ایران

لبنان؛ آغازی بر پایان برهه‌ای ۱۳ماهه؟(یادداشت روز)

اسرائیل و امارات چه خوابی برای عربستان دیده‌اند؟

مهندسی معکوس گرانی و تورم (مقاله وارده)

شبکه سازمان‌یافته آشوب را با مردم و بازاریان اشتباه نگیرید

اخبار ویژه

میلیاردها دلار از ارزهای صادراتی هفته آینده روانه بازار می‌شود

اتخاذ ۴ تصمیم مهم دولت و مجلس برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی