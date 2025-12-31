تجلیل از نخبگان بسیجی و خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه در جشنواره مالک اشتر
نخبگان جشنواره مالک اشتر بسیج و خانوادههای معظم شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجلیل شدند.
در دهمین جشنواره مالک اشتر بسیج که با حضور سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، بیش از ۹۰۰ نفر از نخبگان این جشنواره و خانوادههای معظم شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجلیل شدند.
به گزارش دفاعپرس، در این مراسم همچنین از خانواده سردار شهید «محمدتقی یوسفوند» از فرماندهان سازمان بسیج مستضعفین نیز تجلیل به عمل آمد.
حجتالاسلام و المسلمین عاملی: بسیج در مسیر خداوند با مال و جان خویش مجاهدت میکند
حجتالاسلام و المسلمین سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در این مراسم اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر مدار اصول حرکت میکنند و در برابر ظلم و ظالم با قاطعیت میایستند.
وی افزود: بسیج جلوهای از جریان الهی است و این نهاد انقلابی در مسیر خداوند، با مال و جان خویش مجاهدت میکند.
به گزارش خبرگزاری بسیج، حجتالاسلام و المسلمین عاملی همچنین با اشاره به وضعیت نوار غزه تصریح کرد: نظامیان صهیونیست در نوار غزه جنایات گستردهای را مرتکب شدهاند، اما برخی افراد که ادعای مسلمانی دارند، هیچ اقدامی انجام نمیدهند؛ اینان همان منافقان هستند. امروز نیز شاهدیم که جریان کفر برای نتانیاهو فرش قرمز پهن میکند و همزمان، کل دنیای کفر در برابر جمهوری اسلامی ایران صفآرایی کرده است.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان اینکه خداوند در چنین شرایطی میفرماید محاسبه مادی را به من بسپارید و جهاد خود را در میدان ادامه دهید، خاطرنشان کرد: بسیج پایه و ستون نظام اسلامی است و همواره در صحنه جهاد حضور فعال دارد. قدرت اهریمنی آمریکا خود را همچون اختاپوسی بر جهان مسلط کرده، اما جمهوری اسلامی ایران همانند کربلا استوار در میدان ایستاده است.
وی با اشاره به رویکرد ظلمستیزانه نظام جمهوری اسلامی، تصریح کرد: ایران کشوری است که در برابر زمامداران ظالمی همچون رئیسجمهور آمریکا سر تسلیم فرود نمیآورد.
حجتالاسلام و المسلمین عاملی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران فتنهها و آشوبهای بسیاری را پشت سر گذاشته اما همچنان استوار ایستاده است، گفت: بسیج در برابر قدرتهای سرکش میایستد؛ دوران تهدید ایالات متحده به سر آمده و ما با تبعیت از قرآن، حضوری فعال و میدانی داریم.
سردار سلیمانی: رزمایش سراسری محلهمحور بسیج برگزار میشود
سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در دهمین جشنواره مالک اشتر بسیج گفت: بسیج بهعنوان تشکیلات انقلاب اسلامی و مجموعهای که امامالمسلمین تشکیل داده است، پذیرای حضور منسجم و هدفمند مردم است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: بسیج تجلی نوعی مردمسالاری است که در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی مبنی بر تحقق دولت و جامعه اسلامی، تشکیل شده است.
وی با اشاره به اهمیت پیشبرد سند راهبردی بسیج، تاکید کرد: بسیج امور سند راهبردی بسیج را با تولیت خود مردم اداره میکند و تصویب این سند، نقطه عطفی در تاریخ سازمان بسیج مستضعفین به حساب میآید که استحکام درونی، گفتمان مقاومت و امنیت مردم پایه از رئوس آن است.
گسترش تفکر بسیجی در سطح جامعه
سردار سلیمانی به پشتیبانی مردم از نظام اسلامی طی چهار دهه گذشته اشاره و عنوان کرد: امروز شاهد توسعه دفاع ملی از انقلاب اسلامی و ولایت فقیه از سوی مردم هستیم که در حقیقت این امر، نشاندهنده گسترش تفکر بسیجی در سطح جامعه است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: باید حل مشکلات مردم را با رویکرد محلهمحوری انجام دهیم.
وی با تأکید بر لزوم نقشآفرینی بسیج در کمک به دولت و مردم، اظهار داشت: رزمایش سراسری محلهها در آینده نزدیک با همین رویکرد کمک به ملت، برگزار خواهد شد؛ چرا که بسیج با مردم و برای مردم است و چیزی جز مردم نیست.
سردار سلیمانی به تمرکز دشمنان روی مسائل اقتصادی و معیشتی کشور اشاره کرد و گفت: آمریکا و اسرائیل با موجسواری بر روی برخی نارضایتیها، به دنبال پیش بردن اهداف خود در شرایط کنونی هستند؛ این در حالی است که ما چند برابر مشکلات خود، ظرفیتهای حل مشکلات را داریم و باید همه ظرفیتها را در این زمینه بهکار بگیریم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه رویکرد ما بر اساس فرامین و فرمایشات فرمانده معظم کل قواست و بر اساس فرامین معظمله اقدام میکنیم، تأکید کرد: فرماندهان حوزهها و پایگاههای مقاومت باید در این زمینه برای کمک به حل مشکلات کشور به میدان بیایند.