سردار وحیدی جانشین فرمانده ‌کل سپاه شد

سردار وحیدی جانشین فرمانده‌ کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد.

سردار احمد وحیدی با پیشنهاد سرلشکر پاکپور و حکم فرمانده معظم کل قوا به‌عنوان جانشین فرمانده‌ کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد.

سردار وحیدی فرماندهی نیروی قدس، وزارت دفاع، وزارت کشور و جانشینی ستاد کل نیروهای مسلح را در کارنامه خود دارد.

سردار وحیدی جایگزین سردار علی فدوی شده است که از این پس به‌عنوان رئیس گروه مشاورین فرمانده ‌کل سپاه خدمت خواهد کرد.

سردار سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تودیع و معارفه، با اشاره به تلاش‌های سردار فدوی در جانشینی فرماندهی سپاه گفت: من از زحمات برادر بسیار عزیزم سردار فدوی که زحمات بسیاری کشیدند، قدردانی می‌کنم. ایشان در گذشته همراه سردار سلامی و بنده بودند و کمک‌های فراوانی در اجرای مأموریت‌ها داشتند.

به گزارش تسنیم، وی افزود: حکم سردار وحیدی توسط حضرت آقا صادر شد و در این جلسه به‌عنوان جانشین فرماندهی‌کل سپاه معرفی می‌شوند.

در این جلسه، سردار وحیدی نیز اظهار داشت: امروز سپاه مثل همیشه در اوج می‌درخشد و ما در درگیری‌های اخیر دیدیم که این جوانان ما چگونه درخشیدند، این جزو افتخارات سپاه است که مجموعه‌ای از این جوانان زبده و نخبه را دارد که دل در گرو خدا دارند و بی‌تردید پیروز خواهند بود.

وی ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله بتوانم به‌عنوان خادمی کوچک، در خدمت فرمانده محترم کل سپاه و تک‌تک پاسداران عزیز باشم و از خداوند می‌خواهم که «رَبِّ اَدخِلنی مُدخَلَ صِدقٍ وَ اَخرِجنی مُخرَجَ صِدقٍ وَ اجعَل لی مِن لَدُنکَ سُلطانًا نَصیراً».

به گزارش تسنیم، در این مراسم، سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا، حکم انتصاب سردار احمد وحیدی به سمت جانشینی فرمانده‌ کل سپاه را که به امضای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدّ ظلّه العالی رسیده، قرائت کرد.

متن کامل حکم به‌ شرح زیر است:

سردار سرتیپ پاسدار وحید شاه‌چراغی (احمد وحیدی) نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده و پیشنهاد فرمانده‌کل سپاه، شما را به سمت جانشین فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم.

ایفای نقش جهادی و انقلابی در ارتقای سطح آمادگی‌های عملیاتی و پیشرفت مقتدرانه مأموریت‌های سپاه و شتاب‌گیری در رفع نیازهای عمده معنوی و معیشتی کارکنان، در تعامل هم‌افزا با ستادکل نیروهای مسلح، با لحاظ تدابیر فرمانده‌کل سپاه، مورد انتظار است.

از تلاش‌ها و خدمات سردار دریادار پاسدار علی فدوی در دوره مسئولیت تشکر می‌کنم. توفیق همگان را از خداوند متعال مسالت دارم.

سید علی خامنه‌ای

6 دی 1404