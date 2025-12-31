خود را موظف به حل مشکلات بازار میدانیم
شهرکرد - خبرنگار کیهان:
رئیسجمهور گفت: دشمنان امید بستهاند ایران را از مسیر اقتصاد زمینگیر کنند، اما اگر همدل باشیم و برای سربلندی ایران حرکت کنیم، قادر نیستند کشور را به زانو درآورند؛ در این میدان، فرماندهان و سربازان اصلی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادیاند و دولت موظف است پشتیبانی و رفع مانع کند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور عصر روز چهارشنبه (۱۰ دی ۱۴۰۴) در نخستین بخش از سفر استانی دولت به چهارمحال و بختیاری طی نشستی با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان ضمن تأکید بر اینکه دولت خود را موظف به پشتیبانی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و اصناف میداند گفت: در ماههای گذشته بیشترین نشستها و پیگیریهای دولت با اتاق بازرگانی، کارآفرینها و صنوف برگزار شده و شخصاً برای شنیدن دغدغهها و کاهش نگرانیهای آنان در میدان بودهام.
روزانه حدود ۸ تا ۹ میلیون بشکه نفت تولید میکنیم
پزشکیان کنترل هزینههای بیهوده و بهینهسازی مصرف را فوریترین اقدام اقتصادی دانست و متذکر شد: ما روزانه حدود ۸ تا ۹ میلیون بشکه نفت و گاز تولید میکنیم؛ اگر فقط ۱۰ درصد صرفهجویی کنیم، معادل ۹۰۰ هزار بشکه در روز منابع آزاد میشود؛ در حالی که برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکهای تولید باید حدود ۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری کرد. برخی دانشگاهها برای کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی قرارداد بستهاند و حتی اگر به ۱۰ درصد برسیم، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی و معیشتی قابل حل است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت آغاز اصلاح از خود دولت و مدیران بیان داشت: صرفهجویی یعنی بهینه مصرف کردن نه مصرف نکردن؛ خاموش کردن چراغهای اضافه، کاهش چند درجهای گرمایش و اصلاح الگوی مصرف در برق، گاز و بنزین میتواند صدها میلیون لیتر صرفهجویی ایجاد کند. دولت آمده تا مانعزدایی کند نه اینکه برای مردم و تولیدکنندگان مشکل بسازد و استانداران نیز موظفاند همین رویکرد را در استانها دنبال کنند.
پزشکیان با اشاره به فشارهای بیرونی و جنگ تمامعیار اقتصادی علیه کشور گفت: دشمنان امید بستهاند ایران را از مسیر اقتصاد زمینگیر کنند، اما اگر همدل باشیم و برای سربلندی ایران حرکت کنیم، قادر نیستند کشور را به زانو درآورند؛ در این میدان، فرماندهان و سربازان اصلی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادیاند و دولت موظف است پشتیبانی و رفع مانع کند.
هیچ جلسهای در دولت
بدون توجه به سفره مردم برگزار نمیشود
رئیسجمهور درباره دغدغه معیشت مردم نیز تأکید کرد: هیچ جلسهای در دولت بدون توجه به سفره مردم برگزار نمیشود؛ برای کنترل تورم، بودجه پیشنهادی دولت با رشد حداقلی تنظیم شد تا موتور تورم روشن نشود و از مجلس خواستهایم هر اصلاحی انجام میدهد بهگونهای باشد که هم معیشت بهتر شود و هم تورم تشدید نشود.
پزشکیان افزود: با اضافهبرداشت بانکها و خلق پول بیضابطه باید برخورد شود، زیرا یکی از ریشههای تورم همینجاست.
اختلاف بر سر تخصیص یارانه
به ابتدا یا انتهای زنجیره
وی با تأکید بر اینکه یارانه حذف نمیشود گفت: مسئله این است که یارانه را در ابتدای زنجیره بدهیم یا انتهای زنجیره؛ اگر به ابتدای زنجیره داده شود، مصرفکننده پردرآمد سهم بیشتری میبرد، اما اگر به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهائی برسد، رانت، فساد و رشوه از بین میرود و دیگر نیازی به سازوکارهای پرهزینه بازرسی و برخوردهای نمایشی نیست.