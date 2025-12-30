

انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست کل بانک مرکزی واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت.

برخی محافل حامی، از بازگشت وی به دولت استقبال کردند. همتی، اواخر پارسال از سوی نمایندگان مجلس به‌خاطر تلاطم بازار ارز و برخی جهش‌های تورمی استیضاح و از وزارت اقتصاد برکنار شد اما روز دوشنبه به جای فرزین به ریاست بانک مرکزی منصوب شد.

در این زمینه برخی روزنامه‌ها از بازگشت وی به دولت استقبال کردند؛ از جمله:

- اعتماد (وابسته به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت): استقبال بازار از خبر آمدن همتی/ بازار طلا و ارز به رئیس جدید بانک مرکزی لبخند زد و جدول قیمت‌ها نشانه دوران جدید در سیاستگذاری این بانک است.

- هم‌میهن: بازگشت همتی همزمان با اعتراضات بازار

- سازندگی: آغاز ترمیم کابینه. همتی چگونه می‌تواند بازار را آرام کند؟ با آمدن همتی دلار ده هزار تومان و سکه دو میلیون تومان ارزان شد.

- روزنامه ایران: استقبال بازارها از تغییر بانک مرکزی.

- دنیای اقتصاد: بازگشت همتی به میرداماد/ او با دلار ۹۰ هزار تومانی رفت، با دلار ۱۴۴ هزار تومانی برگشت. همتی پیش‌تر در مرداد ۱۳۹۷ نیز رئیس بانک مرکزی شد؛ دوره‌ای که دلار تا مهر همان سال به حدود ۲۰ هزار تومان رسید اما پس از مدتی کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرد، آن هم در شرایطی که محدودیت منابع ارزی بسیار شدید بود. بسیاری معتقدند عملکرد او در آن مقطع قابل دفاع بود.

در این میان، روزنامه هم‌میهن که روز قبل‌تر مدعی شده بود اصلاحات اقتصادی در دولت بی‌فایده است و باید اصلاحات سیاسی در کشور انجام شود(!) به تمجید از تغییر رئیس بانک مرکزی پرداخت و نوشت: بازگشت همتی به بانک مرکزی، انگار پادزهر ترامپ است.

این روزنامه می‌نویسد: «انتصاب همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و در واقع بازگشت او به دولت بعد از 10 ماه و نیز به این نهاد پس از 4 سال، خبر مهم عصر دوشنبه 8 دی بود. نه آن که همتی عصای موسی و دَم عیسی داشته باشد یا چون شعبده‌بازان قادر باشد اجی مجی لاترجی کند و اعجازی صورت دهد یا شعبده‌ای دراندازد اما عصای دست پزشکیان خواهد شد. به لحاظ موقعیت شخصی همتی می‌توانست سفیر ایران در ایتالیا شود و قرار هم بر این بود اما بازگشت به دولت و بانک مرکزی را ترجیح داد همان‌گونه که نوبت قبل و در دولت روحانی هم از چین بازگشت. نفس این که کار بی‌دردسر و دور از دسترس سفارت را رها کنی و به کانون تنش بیایی ارزشمند است... البته طنزی است که مجلس اقلیت، همتی را به‌خاطر افزایش قیمت دلار از 70 به 80 کنار گذاشت و حالا بازگشته تا اوضاع را آرام کند و همین نشان می‌دهد آن استیضاح چقدر بی‌ربط و خسارت‌بار بود».

دیگر روزنامه کارگزارانی یعنی سازندگی هم بازگشت همتی را «اعاده حیثیت» توصیف کرده و می‌نویسد: «تقدیر بار دیگر همتی را در بزنگاهی حساس به رأس سیاستگذاری پولی رسانده. در حالی‌که خبرها از آماده‌شدن او برای تصدی سفارت ایران در رم حکایت داشت، ناگهان خبر ریاست دوباره‌اش بر بانک مرکزی منتشر شد. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی همواره نقطه بازگشت او در لحظات بحرانی اقتصاد بوده. او در دولت دوم روحانی نیز قرار بود به‌عنوان سفیر ایران در چین فعالیت خود را ادامه دهد، اما شرایط اقتصادی و تلاطم‌های ارزی، او را به ساختمان میرداماد بازگرداند. اکنون نیز در شرایطی مشابه، بار دیگر نام او به‌عنوان گزینه اصلی هدایت سیاست پولی کشور مطرح شده است».

فارغ از تملق‌گویی و خلاف‌نویسی برخی نشریات درباره کارنامه آقای همتی، باید خاطر‌نشان کرد که او در دو مقطع ریاست بانک مرکزی دولت روحانی و وزارت اقتصاد دولت پزشکیان کارنامه موفقی نداشته و بنابراین برای موفقیت- که امید و آرزوی منتقدان است- حتما باید برنامه ثابت و ناموفق گذشته را

تغییر دهد.

در طول دوره فعالیت همتی در بانک مرکزی، در کنار افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم جهش چشمگیری یافت. این نرخ قبل از شروع به‌کار همتی در مرداد ۱۳۹۷، به میزان ۱۷.۹درصد بود، اما در خرداد ۱۴۰۰ که او از بانک مرکزی کنار رفت، این نرخ تورم به ۵۸درصد افزایش یافته بود. همچنین، نرخ دلار در آغاز ریاست همتی بر بانک مرکزی ۹۱۵۵ تومان بود و سه سال بعد در پایان دولت روحانی به ۲۳۸۵۰ تومان رسید.