ایران به توسعه صنعت صلحآمیز هستهای ادامه میدهد
مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بینالملل تاکید کرد: ایران یکی از کشورهای مقتدر و مستقل جهان است که بدون نیاز به کمک خارجی به پیشبرد صلحآمیز صنعت هستهای و قدرت دفاعی مشروع خود ادامه خواهد داد.
علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بینالملل با واکنش به اظهارات اخیر ترامپ در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران ضمن انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یقینأ رئیسجمهور ایالات متحده میداند که جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه یکی از طولانیترین تمدنهای بشری، اکنون با هدایت رهبری حکیم، شجاع و بزرگ و مردمی مؤمن و مصمم، یکی از کشورهای مقتدر و مستقل جهان است که بدون نیاز به هر نوع کمک خارجی به پیشبرد صلحآمیز صنعت هستهای و قدرت دفاعی مشروع خود ادامه خواهد داد و همواره از صلح و ثبات در منطقه حمایت خواهد کرد.
لازم به ذکر است، در جریان نشست خبری مشترک «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا و «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی که در پالمبیچ فلوریدا برگزار شد؛ رئیسجمهور آمریکا درباره ایران بار دیگر از زبان تهدید استفاده کرد و مدعی شد: امیدوارم دوباره در حال بازسازی (هستهای) نباشند چون اگر باشند، ما چارهای جز این نداریم که خیلی سریع آن را نابود کنیم. ترامپ درباره فعالیت هستهای ایران نیز گفت: شنیدهام که هنوز به توانمندی هستهای دست نیافتهاند، اما شاید این موضوع نیز شامل باشد. سایتها نابود شدهاند، اما آنها در حال بررسی سایتهای دیگر هستند. این چیزی است که شنیدهام. در حال جستوجو هستند، بنابراین زمان زیادی طول خواهد کشید. وی ادامه داد: آنها دیگر بموقعیت قبلی خود باز نخواهند گشت، اما مکانهای دیگری دارند که میتوانند به آنجا بروند. اگر چنین کاری انجام دهند، مرتکب اشتباه بزرگی خواهند شد. هیچ دلیلی برای انجام این کار از سوی آنها وجود ندارد.