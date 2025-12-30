زوزه اسرائیل برای ایجاد آشوب و انتقام از انسجام مردم ایران
رژیم صهیونیستی و حامیان غربیاش با بهرهگیری از التهاب اقتصادی و نارضایتیهای صنفی، پروژه آشوبسازی علیه ایران را کلید زدهاند؛ اما اصناف و بازاریان با اعلام برائت از پادوهای صهیونیستی، مرز روشن میان اعتراض صنفی و اغتشاش خیابانی را ترسیم کرده و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند.
التهابات اقتصادی، افزایش نرخ ارز و بهتبع آن بالا رفتن قیمت برخی کالاها، واقعیتی است که فشار آن پیش از همه بر دوش مردم و بهویژه تولیدکنندگان، اصناف و بازاریان سنگینی میکند. در چنین شرایطی طبیعی است که گلایه و اعتراض شکل بگیرد. اما تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که دشمنان ملت ایران، از آمریکا و رژیم صهیونیستی تا شبکههای معاند و پادوهای رسانهایشان، دقیقاً در چنین بزنگاههایی مترصد فرصتاند تا اعتراض صنفی و مدنی را به آشوب خیابانی و پروژه بیثباتسازی تبدیل کنند.آنچه در روزهای اخیر در برخی بازارهای تهران رخ داد، نمونهای روشن از همین دوگانه است؛ از یکسو اعتراض محدود و مشخص بازاریان به ناپایداری بازار ارز و اثر آن بر کسبوکار، و از سوی دیگر تلاش سازمانیافته عناصر آشوبگر و دنبالههای دشمن برای مصادره این اعتراض و کشاندن آن به خیابان.
التهابات اقتصادی
و واکنش عقلانی بازار
نوسانات شدید ارز و طلا، بازار را در وضعیتی شکننده قرار داد؛ وضعیتی که در آن، نه تولیدکننده میتواند با اطمینان قیمتگذاری کند و نه کاسب خرد قادر است آینده کسبوکار خود را پیشبینی کند. در چنین فضائی، اعتراض صنفی امری قابل فهم است. اما آنچه در میدان عمل رخ داد، نشان داد که اکثریت بازاریان مرز روشنی میان اعتراض و آشوب قائلاند.
شواهد میدانی حاکی از آن است که وقتی معدودی افراد تلاش کردند اعتراض را به سمت درگیری و تخریب سوق دهند، با پاسخ صریح کسبه مواجه شدند: «نه در خیابان میرویم، نه خراب میکنیم.» نمایندگان اصناف نیز در گفتوگو با رسانهها تأکید کردند که گلایهها معطوف به بیثباتی بازار و دشواری قیمتگذاری است، نه تقابل با نظم و امنیت ملی. این رفتار، نشان داد بازار ایران، برخلاف تصویرسازی رسانههای معاند، نه پایگاه آشوب است و نه ابزار پروژههای بیگانه.
اعتراف دشمن؛ از لیدری اغتشاش تا فراخوان آشوب
اگر تردیدی درباره نقشآفرینی دشمنان خارجی در سوءاستفاده از هر نارضایتی وجود داشت، واکنشهای علنی و بیپرده رسانهها و مقامات صهیونیستی و آمریکایی این تردید را برطرف کرد. اعتراف رسمی سازمان جنایتکار موساد رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه «ما لیدر اغتشاشات در ایران خواهیم بود!» پرده از برنامهای برمیدارد که سالهاست دنبال میشود.کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی - که به تلویزیون نتانیاهو مشهور است -
در مصاحبه با عوامل مزدور میدانی خود، آشکارا فراخوان داد: «به خیابان بیایید!» خبرنگار همین کانال گفت: «ما با فردی که در اعتراضات حضور داشت گفتوگو کردیم؛ سؤال اصلی اکنون این است که آیا این تظاهرات ادامه خواهد داشت؟»
روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نیز با تیتر معنادار «چراغ سبز حمله به ایران داده شد» نوشت: «در پیامی که در تلآویو با دقت دنبال شد، ترامپ از اقدام اسرائیل علیه گسترش موشکی ایران حمایت میکند و وعده میدهد که آمریکا در موضوع هستهای مداخله خواهد کرد. حتی پیش از آن که نتانیاهو اطلاعات تازه درباره ایران را به ترامپ ارائه کند، رئیسجمهور آمریکا مواضع امنیتی مهمی را بیان کرده بود. ترامپ گفت: «الان شنیدهام که ایران دارد دوباره خود را تقویت میکند و اگر چنین باشد، مجبور میشویم آنها را پایین بکشیم.» هنگامی که از او پرسیدند آیا آمریکا در صورتی که تهران زرادخانه موشکهای بالستیک خود را بازسازی کند یا برنامه هستهایاش را از سر بگیرد مداخله خواهد کرد، ترامپ در مورد اول «بله» و درباره دومی «فوراً» پاسخ داد. او با زبانی صریح حمایت خود را از اسرائیل تأیید کرد، تهدید ناشی از موشکهای دوربُرد ایرانی را به رسمیت شناخت و علناً عملیات برنامهریزیشده اسرائیل برای تضعیف توانمندیهای ایران را تأیید کرد.»
در ادامه همین گزارش آمده است: «علی شمخانی واکنش نشان داد و نوشت: «توان موشکی و دفاعی ایران قابل مهار یا وابسته به اجازه نیست. هرگونه تجاوز با پاسخی فوری و سخت روبهرو خواهد شد.» اوایل همین ماه، اسرائیل پس از رزمایش موشکی ایران سطح آمادهباش خود را بالا برد. نگرانی این بود که ایران ممکن است یک رگبار سنگین غافلگیرکننده علیه اسرائیل شلیک کند. در همین حال، روز دوشنبه در چند نقطه از تهران اعتراضاتی شکل گرفت؛ ناآرامیها پس از استعفای رئیس کل بانک مرکزی شدت یافت و جمعیتهای بزرگی را به خیابانها کشاند.»
صفآرایی سیاسی- رسانهای علیه ایران
واکنشها به رسانههای صهیونیستی محدود نماند. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا در دولت اول ترامپ، در شبکه ایکس نوشت: «جای تعجب نیست که مردم ایران برای اعتراض به اقتصاد فروپاشیده به خیابانها آمدهاند. رژیم ایران با افراطگرایی و فساد، کشوری را که باید پویا و شکوفا باشد، نابود کرده است. مردم ایران شایسته حکومتی نماینده هستند که منافع آنان را تأمین کند، نه منافع روحانیون و نزدیکانشان.»
نفتالی بنت، نخستوزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز در پیامی ویدئویی به معترضان وعده «خاورمیانه بهتر» داد؛ وعدهای که سابقه آن در کارنامه سیاه تلآویو، چیزی جز جنگ، اشغال و ناامنی نبوده است.
خبرنگار کانال ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی حتی صریحتر گفت: «اسرائیل باید اعتراضات در ایران را سازماندهی و به جلو هدایت کند؛ باید از آشوب حمایت و پشتیبانی کنیم و سپس جنگی تمامعیار که منتظرش بودیم را علیه ایران راه بیندازیم»!
مجری شبکه اینترنشنال نیز پا را فراتر گذاشت و آشکارا اعلام کرد: «به خیابانها بیایید تا اسرائیل بتواند راحت حمله نظامی علیه ایران را انجام دهد!» این حجم از صراحت، بهترین سند برای ماهیت واقعی «اشک تمساح» مدعیان غربی و صهیونیستی برای ایران عزیز است.
یاوهگوییهای ترامپ
در دیدار با نتانیاهو
همزمان با این فضاسازیها، دونالد ترامپ در جریان سفر نتانیاهو به آمریکا بار دیگر زبان به تهدید گشود و گفت:
«امیدواریم ایران دوباره در حال آمادهسازی و تقویت [توانمندیهای هستهای خود] نباشد. من گزارشهایی خواندهام که میگویند هست؛ اینکه از سایتهای جدید برای این آمادهسازی استفاده میکنند. اگر چنین باشد، ما هیچ چارهای جز نابود کردن آن نخواهیم داشت.» او ادعا کرد: «امیدوارم این کار را نکنند، چون ما نمیخواهیم سوخت یک بمبافکن B-2 را برای یک سفر ۳۷ ساعته رفت و برگشت هدر بدهیم.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین گفت: «اسرائیل به تعهدات خود عمل کرده است و امیدوارم ایران توانمندیهای هستهای خود را دوباره بازسازی نکند.»ترامپ افزود: «ممکن است ایران رفتار نادرستی داشته باشد. این موضوع هنوز تأیید نشده، اما اگر تأیید شود، آنها از پیامدهایش خبر دارند و این پیامدها بسیار قدرتمند خواهد بود؛ شاید قدرتمندتر از دفعه قبل. من به آنها گزینه دادم. گفتم میتوانید توافق کنید، انجامش دهید. حرفم را باور نکردند. حالا باورم کردهاند.»و در پاسخ به این پرسش که آیا سند و شواهدی وجود دارد، مدعی شد: «هر جا دود دیده شود، پس آتش هم هست.» این سخنان، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بیانگر عصبانیت و درماندگی جبههای است که انسجام داخلی ایران، محاسباتش را برهم زده است.
ناکامی موجسواری؛ بازار و دانشگاه در زمین دشمن بازی نکردند
در داخل نیز، هرچند دنبالههای دشمن و فرصتطلبان سیاسی تلاش کردند روی تجمعات محدود سرمایهگذاری کنند و موجسواری به راه بیندازند، اما بازاریان و حتی دانشگاهها این سناریو را نپذیرفتند. جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در محوطه دانشگاه، اعتراض خود را بدون پیوند خوردن به آشوب خیابانی بیان کردند و با شعارهایی مانند« ما با همیم همیشه، تهران دمشق نمیشه»، «ای پرچمت ما را کفن؛ جانم وطن جانم وطن» و « اعتراض حق ماست، انسجام راه ماست» مسیر خود را از خط اغتشاش و آشوب جدا کردند.
بر اساس گزارشهای میدانی، فراخوان گسترده رسانههای ضدایرانی برای روز سهشنبه با استقبال عمومی مواجه نشد و خیابانها آرام بود.
شبکههای معاند با انتشار تصاویر قدیمی تلاش کردند واقعیت را وارونه نشان دهند، اما این عملیات روانی نیز به نتیجه نرسید. هشدار مقامهای امنیتی درباره تلاش هستههای آموزشدیده ضدانقلاب برای کشاندن اعتراضات به اغتشاش، بار دیگر ضرورت تفکیک اعتراض از آشوب را یادآور شد.
خشم دشمن از انسجام ملت ایران
از منظر جامعهشناختی و تاریخی، بازاریون همیشه یار و یاور انقلاب و خط امام بودهاند. بنابراین، هرجا آشوب و تخریبی به نام بازار ثبت میشود، باید رد پای نفوذی و تحریک نیروهای بیرونی و لمپن را جستوجو کرد.
در شرایط کنونی که ایران در مقطع پساجنگ ۱۲روزه و در میانه فشارهای ترکیبی قرار دارد، هر آشوب خیابانی میتواند بهانهای برای فعالسازی سناریوی فشار خارجی باشد. همزمانی موج سواری روی تحرکات بازار با سفر نتانیاهو به آمریکا، اتفاقی تصادفی نیست و نشاندهنده طراحی چندلایه دشمن است.
تمام هیاهوها، تهدیدها و عصبانیتهای عیان آمریکا و رژیم صهیونیستی از یک واقعیت غیرقابل انکار سرچشمه میگیرد: انسجام و اتحاد ملت ایران؛ ملتی که در بزنگاههای حساس بارها ثابت کرده است مرز روشنی میان اعتراض بحق و آشوب طراحیشده دشمن میشناسد و اجازه نمیدهد بدخواهان از آب گلآلود نارضایتیها، ماهی بیثباتسازی صید کنند.
در چنین مقطعی که در آستانه سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی قرار داریم، بازخوانی وصیتنامه و مکتب این فرمانده بزرگ، بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا میکند. آنجا که با نگاهی راهبردی و آیندهنگرانه تأکید میکند:
«امروز قرارگاه حسینبنعلی، ایران است؛ بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرمها میمانند.»
این جمله نه صرفاً یک توصیه عاطفی، بلکه ترسیمی دقیق از میدان نبرد امروز است؛ میدانی که دشمن میکوشد آن را از مرزها به درون جامعه و خیابانها منتقل کند و امنیت ملی را هدف بگیرد.
واقعیت این است که امروز بیش از هر زمان دیگری، صیانت از حریم امن ایران عزیز یک وظیفه ملی است. آنچه در روزهای اخیر رخ داد، نشان داد که بازار، مردم و دانشگاهها با هوشمندی، اجازه تحقق این سناریوی خطرناک را ندادند و نخواهند داد. تجربه تاریخی نیز گواهی میدهد که هرگاه ملت ایران بر محور وحدت و آگاهی ایستاده، دشمن جز شکست و عقبنشینی حاصلی نداشته است. امروز هم همان معادله برقرار است؛ با حفظ انسجام، پرهیز از افتادن در دام طراحیهای بیرونی و تفکیک اعتراض مسئولانه از آشوب هدایتشده، ملت ایران بار دیگر نشان خواهد داد که رؤیای دیرینه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای بیثباتسازی این سرزمین، چیزی جز توهمی تکرارشونده نیست.