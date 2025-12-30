*حماسه مردمی نهم دی نشان داد که وحدت مقدس ملت ايران راه متعالی نجات اين سرزمين است و با همدلی، نقشه فتنه‌گران يکی پس از ديگری نقش بر آب خواهد شد.

دهدشتیان

*خوشبختانه سه ماهواره جدید ایران با تمرکز بر پایش دقیق منابع آبی، کشاورزی و توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی در مدار قرار گرفتند و بدین ترتیب جایگاه ایران به عنوان نهمین قدرت فضائی جهان تثبیت شد.

خسروزاده

* با توجه به فرمایش رهبر مقتدر و عزیزمان امام خامنه‌ای که؛ «هدف امروز دشمن تغییر و تصرف در دل‌ها و فکرها و مغزهاست» از جریان‌های فکری، فرهنگی و هنری درخواست می‌شود راهکارها و برنامه‌های مقابله با این هدف دشمن را عملیاتی کنند و نگذارند دشمن عنود و خبیث در این جبهه نیز موفق شود.

محمدی بهزادی

* سه ماهواره ایرانی به فضا پرتاب شد؛ اتفاقی راهبردی که هر انسان منصفی می‌داند یعنی افزایش قدرت، امنیت و استقلال ایران. اما برای جریان غربگرا و روزنامه‌های زنجیره‌ای این خبر نه افتخار است و نه حتی ارزشِ دیده ‌شدن دارد!

صالحی

* درود بی‌پایان بر رهبر معظم انقلاب و هزاران درود بر ملت نجیب‌، مؤمن، انقلابی و وفادار ایران اسلامی که قریب ۵ دهه پا به پای رهبری انقلاب خود در صحنه باقی ماندند و در کوران حوادث مختلف به رهبر و انقلاب خود پشت نکردند.

قربانی

*مردم عراق هرگز نباید خودداری آمریکا از کمک فوری به کشورشان در اوج تهاجم داعش را فراموش بکنند. آمریکا ادعا می‌کرد این جنگ ممکن است ۱۰ سال طول بکشد، ولی مردم عراق با تکیه بر حشد شعبی و فتوای مرجعیت عالی، سرزمینشان را در کمتر از یک سال آزاد کردند. البته این کشور نمی‌تواند یک‌شبه از نفوذ آمریکا مستقل شود. این امر نیاز به جهاد فرهنگی و آگاهی‌بخشی به مردم درباره اهمیت استقلال دارد.

ادیبان

* تفکر بسیجی یعنی تلاش مضاعف و دغدغه‌مند برای سربلندی ملت، انقلاب و کشور.در یک جمله هر کس که دغدغه تولید و رفع مشکل مردم را دارد، بسیجی مخلص و بی‌ادعاست. اگر چه عضو رسمی سازمان بسیج نباشد.

قهرمانی

* هوش مصنوعی شاید از بمب اتم نیز خطرناک‌تر باشد. باید به تحولات آینده‌ساز عمیق‌تر نگاه کنیم. شک نکنید اگر تا‌ چند سال دیگر در ده حوزه هوش مصنوعی مستقل و پیشتاز نباشیم یقیناً در رقابت با کشورهای همسایه در این خصوص عقب خواهیم ماند.

فروغ زمان

* از دولتمردان می‌خواهیم که این توصیه حضرت امام خمینی(ره) را در‌باره بازار رها شده کشور را عملیاتی کنند که فرمود:«گرانفروشی یکی از سوءاستفاده‌هاست، که کسی بگوید من آزادم، حالا هرچه دلش می‌خواهد به این مستمندها اجحاف بکند و قیمت‌ها را بالا ببرد و بازار را به وضع طاغوتی درست کند. اجحاف در معاملات، بی‌انصافی در معاملات یک امری نیست که عقل انسان بپذیرد، و خدای تبارک و تعالی راضی باشد به این معنا. باید بازارها را یک بازارهای اسلامی بکنید.» (صحیفه امام؛ ج8؛ ص120 قم؛ 23 خرداد 1358)

امیرآبادی‌فراهانی

* انتشار تصویر نقشه سوریه بدون ارتفاعات جولان، نشان داد که جولانی در حقیقت سرباز آمریکا و رژیم صهیونیستی است و هر آنچه به او دیکته کنند باید بنویسد و از خود هیچ اختیاری ندارد!

آتش‌دهقان

* وقتی شیطان بزرگ به صورت آشکار اعتراف می‌کند ارتش آمریکا ۲۲ سال برای بمباران مراکز هسته‌ای ایران تمرین کرده بود و نتانیاهو وحشی نیز می‌گوید۴۰ سال در فکر حمله به ایران بودیم! بیانگر این است که میز مذاکره، برای توافق نیست بلکه برای سرگرم کردن ایران است تا زمینه‌ را برای حمله نظامی مهیا نمایند. ولی از این که برخی سیاسیون این بیّنات را نمی‌بینند و در مسیر خواسته دشمن حرکت می‌کنند خیلی عجیب است.

آقاباقری مرزیجرانی

* آقای رئیس‌جمهور! به صرف باید و نباید مشکلی حل نمی‌شود باید راهکار اجرائی و عملیاتی به مجلس ارائه شود جایگاه ریاست جمهوری صرفاً محل بیان انتظارات و آرزوها نیست. لازم است در کنار هر باید و نباید یک برنامه عملیاتی کارشناسانه ارائه شود.

دادوند

*‌ وقتی کشوری با همه‌ فشارها، تحریم‌ها و محدودیت‌ها می‌تواند همزمان ۳ ماهواره را پرتاب کند، یعنی مسئله «نمی‌شود» نیست، مسئله این است که کجاها اجازه نمی‌دهیم بشود. جوان ایرانی بلد است بسازد، اگر راه را نبندند.

حسینخانی

*در تقویم سیاسی ایران، روزهای نمادین و تعیین‌کننده‌ای وجود دارند که هر یک حلقه‌ای از زنجیره استحکام نظام را تشکیل می‌دهند. اما در میان این ایام، «یوم‌الله ۹ دی» جایگاهی بی‌بدیل دارد. ۹ دی یک گفتمان زنده است. گفتمانی که بر سه پایه بصیرت دینی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اعتماد به نظام استوار است. این روز ثابت کرد که سلاح حضور آگاهانه و متدین مردم در صحنه، قوی‌ترین پدافند در برابر هرگونه آشوب و فتنه است.

خاکزاد

*رد مذاکره ذلت‌بار با آمریکا توسط آقای پزشکیان ریاست محترم جمهوری آن هم با استدلال قوی و منطقی و با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و تجاوزگری آمریکا در وسط مذاکره در جمع مدیران احزاب و فعالین سیاسی کشور موجب شد برخی اصلاح‌طلبان علیه ایشان موضع بگیرند و تعدادی از اعضای این جریان تا مرز اپوزیسیونی دولت پیش بروند.

علی خانی

*جهش دوباره نرخ ارز و عبور دلار از کانال ۱۳۰ هزار تومان، دیگر یک نوسان مقطعی یا واکنش هیجانی بازار نیست. این عدد، نشانه‌ای روشن از اختلال ساختاری در سیاست‌گذاری ارزی و انباشت تصمیماتی است که طی ماه‌ها و سال‌های گذشته، بدون انسجام و پاسخگویی مشخص اجرا شده‌اند و هزینه این ناکارآمدی، مستقیما به معیشت مردم منتقل شده است.

نیرومند

*مشکل بازار ارز، نه صرفا در «فضای روانی» یا «انتظارات تورمی»، بلکه در ناتوانی یا تعلل در اعمال حاکمیت اقتصادی ریشه دارد. وقتی شرکت‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم زیر چتر دولت فعالیت می‌کنند، از ایفای تعهدات ارزی سر باز می‌زنند، عملا ترمز بازار ارز از دست سیاست‌گذار خارج می‌شود.

سرگلزایی