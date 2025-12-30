۳ تصمیم سران قوا برای تسهیل تکالیف مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی، سه تصمیم سران قوا برای تسهیل تکالیف مالیاتی را اعلام کرد که تعویق فراخوان کسب و کارهای کوچک و متوسط برای مالیات ارزش افزوده، یکی از آنهاست.

به گزارش شادا، سید علی مدنی‌زاده گفت که با توجه به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسهیل تکالیف صاحبان مشاغل و اصناف در اجرای قوانین مصوب و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه تصمیم مهم با تأیید سران محترم

سه قوه اتخاذ شد.

او افزود: بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی (پوز) به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه می‌کنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به کاهش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرائی و اداری اصناف کمک می‌کند.

به گفته وزیر اقتصاد در تصمیم دوم، فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون قرار بود تا پایان سال جاری انجام شود، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و مقرر شد اجرای این قانون به‌صورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی

انجام شود.

او ادامه داد: بر اساس تصمیم سوم، اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض

شد.

گفتنی است؛ این تصمیم‌ها در راستای حمایت از اصناف، کاهش هزینه‌ها، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و ارتقای تعامل میان مؤدیان و نظام مالیاتی کشور اتخاذ شده است.

همچنین سید محمد‌هادی سبحانیان؛ رئیس سازمان امور مالیاتی این سه تصمیم مهم سران قوا برای تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف را اعلام کرده است؛ به این ترتیب، با تمدید یکساله امکان بخشودگی ۱۰۰ درصد جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی موافقت شده است اما سران قوا، درباره حذف یا کاهش معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌ها و دستگاه‌های بزرگ دولتی، تصمیمی نگرفته‌اند.