ادعای ترامپ درباره اولین حمله مستقیم به ونزوئلا
در ادامه تجاوزگری آمریکا به حاکمیت ونزوئلا، ترامپ مدعی شد که آمریکا به یک اسکله در خاک ونزوئلا حمله کرده است. دولت مادورو به این ادعا واکنشی نشان نداده است.
دولت ترامپ قدم به قدم تجاوزات خود علیه ونزوئلا را تشدید میکند. تاکنون در 30 حمله به قایقها و کشتیهای ونزوئلا دستکم 107 ماهیگیر اهل ونزوئلا کشته شدهاند. براساس گزارشها هماکنون بیش از یکسوم ظرفیت نظامی آمریکا در آبهای کارائیب و در نزدیکی ونزوئلا مستقر شده است. ترامپ مدعی است که به دنبال مبارزه با قاچاق موادمخدری است که از مبدأ ونزوئلا وارد خاک آمریکا میشود اما رسانهها، کارشناسان و مقامات خود دولت ترامپ بارها گفته و نوشتهاند که این ادعا به هیچ وجه درست نیست و هدف سرنگونی دولت چپگرای مادورو به منظور دستیابی به ذخایر عظیم نفت و طلای این کشور است.
پیش از این ترامپ گفته بود در کنار حملات به قایقها، حمله به خاک ونزوئلا نیز بهزودی آغاز خواهد شد. گزارشها حاکی است که این حملات ظاهراً آغاز شده است. آنطور که سیانان به نقل از منابع آگاه خود نوشته است، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اوایل ماه گذشته میلادی در حمله پهپادی یک تاسیسات بندری را در سواحل ونزوئلا هدف قرار داده است. این به عنوان نخستین حمله آمریکا به هدفی در خاک ونزوئلا شناخته میشود. بنابر این گزارش، به نقل از منابع آگاه، در جریان این حمله پهپادی یک اسکله دورافتاده در سواحل ونزوئلا هدف قرار گرفته است. مقامات آمریکایی مدعی هستند که گروه جنایتکار ونزوئلایی «ترن د آراگوا» از این اسکله برای ذخیره موادمخدر و بارگیری قایقهای حامل آن استفاده میکرد. به گفته این منابع، در هنگام حمله کسی در تاسیسات حضور نداشت و این حمله تلفاتی برجای نگذاشت. به گفته دو منبع، نیروهای عملیات ویژه آمریکا پشتیبانی اطلاعاتی این عملیات را برعهده داشتند که این امر نشاندهنده تداوم حضور آنها در منطقه است. با این حال «الی وایسکوف»، سخنگوی فرماندهی عملیات ویژه آمریکا ضمن تکذیب این موضوع، گفت: «عملیات ویژه پشتیبانی این عملیات از جمله در زمینه اطلاعاتی را برعهده نداشته است».
به گزارش یورونیوز، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا روز جمعه به این عملیات اشاره کرد، با این حال این موضوع در آن زمان توجه رسانهها را به خود معطوف نکرد. ترامپ روز جمعه گفته بود: «ما آن را نابود کردیم. یک کارخانه بزرگ یا یک تاسیسات که قایقها از آن میآمدند. ما آن را نابود کردیم. ما به آنها ضربه بسیار سختی زدیم.» ترامپ روز دوشنبه نیز درباره این حمله گفت: «ما به منطقه اسکلهای که در آن قایقهای حامل موادمخدر بارگیری میشدند، حمله کردیم... حالا دیگر آنجا وجود ندارد.» ترامپ از پاسخ صریح به این سؤال که آیا حمله توسط ارتش انجام شده یا سیا، خودداری کرد.
تفاوت این حمله با عملیاتهای پیشین
تا پیش از این عملیات، تمام حملات شناختهشده آمریکا علیه اهداف مرتبط با ونزوئلا محدود به قایقهای مظنون به قاچاق موادمخدر در آبهای بینالمللی بود. براساس گزارش سیانان، ارتش آمریکا از نظر قانونی تنها مجاز به انجام حملات دریایی علیه قاچاقچیان بوده و اختیار حمله به اهداف زمینی در خاک ونزوئلا را نداشته است؛ اختیاری که ظاهراً اکنون در چارچوب مأموریتهای سیا اعمال شده است. سیانان پیشتر گزارش داده بود که دولت ترامپ در سال جاری اختیارات سیا برای انجام عملیات در آمریکای لاتین، از جمله در داخل ونزوئلا، را گسترش داده است. این حمله پهپادی، نخستین نشانه عملی از استفاده سیا از این اختیارات جدید بهشمار میرود. یکی از منابع آگاه به سیانان گفته است: اگرچه حمله از نظر عملیاتی موفق بوده و تأسیسات و قایقهای موجود در آن نابود شدهاند، اما اهمیت آن بیشتر نمادین است؛ چرا که این اسکله تنها یکی از دهها مسیر مورد استفاده قاچاقچیان موادمخدر در ونزوئلا بوده است. این منبع همچنین تأکید کرده که حمله در زمان وقوع، بازتاب رسانهای یا واکنش قابلتوجهی حتی در داخل ونزوئلا نداشته است. تا لحظه تنظیم این گزارش دولت نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا هیچ واکنشی به ادعای این حمله به خاک این کشور نداشته است.
حملهای دوباره به یک قایق
خبر دیگر اینکه مرکز فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد که ارتش این کشور یک حمله جدید به یک قایق مظنون به حمل موادمخدر انجام داده که بر اثر آن ۲ نفر کشته شدهاند. به گزارش ایرنا از شبکه سیانان، به گفته فرماندهی جنوبی آمریکا، ارتش این کشور روز دوشنبه در شرق اقیانوس آرام به یک قایق مظنون به قاچاق موادمخدر حمله کرده و در این حمله ۲ نفر را کشته است. این مرکز در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس افزود که در این عملیات به هیچیک از نیروهای ارتش آمریکا آسیبی نرسیده است. سیانان گزارش داد که اکنون حداقل ۱۰۷ نفر در حملات آمریکا به قایقهای مظنون به قاچاق موادمخدر کشته شدهاند. این حملات بخشی از عملیات موسوم به «نیزه جنوبی» است که دولت دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا ادعا کرده است با هدف محدودکردن قاچاق موادمخدر انجام میشود. همزمان یک اندیشکده ونزوئلایی عملیات «فشار حداکثری» که دولت «ترامپ» علیه ونزوئلا و با کانون حوزه دریای کارائیب در ۳ماهه پایانی ۲۰۲۵ به راه انداخت را شکستی راهبردی و تمامعیار در سطوح دیپلماتیک، نظامی، حقوقی و نمادین ارزیابی کرد که نتوانست کاراکاس را تسلیم کند و یا شکافی در بدنه قدرت ایجاد کند.
تارنمای تحلیلی «میسیون بردد» نوشته است: برخلاف هدف اعلامی، این تشدید تنش نهتنها ونزوئلا را منزوی نکرده، بلکه به همگرایی بیسابقهای در آمریکای لاتین انجامیده
است. برزیل، کلمبیا و مکزیک، سه بازیگر با دستورکارهای سیاسی متفاوت و روابط تاریخی پرتنش با کاراکاس، به صراحت مخالفت خود با استقرار نظامی را اعلام کردهاند. این اندیشکده میافزاید: این عملیات به بحرانی در حکمرانی
داخلی آمریکا انجامیده و یک منازعه نهادی را دامن زده که فراتر از دوقطبی حزبی است. کنگره دوحزبی آمریکا، مشروعیت و شفافیت عملیات را زیر سؤال برده است: بندی در قانون مجوز دفاع ملی، بخشی از بودجه پنتاگون را تا زمان تحویل ویدئوی کامل حمله ۲ سپتامبر(11 شهریور) مسدود کرده؛ اقدامی که با ۷۷ رای موافق و تنها ۲۰ رای مخالف تصویب شد و نشاندهنده رد گسترده این سیاست است. حتی سناتورهایی همچون لیندسی گراهام مدافع دیرینه مداخله نظامی، بهطور ضمنی ماهیت نظامی آشکار عملیات را در مقایسه آن با تهاجم به پاناما در سال ۱۹۸۹ پذیرفتند؛ در همین حال، رَند پال نقض دادرسی عادلانه را محکوم کرد و کریس ون هولن حمله دوم را «بهشدت محتمل بر جنایت جنگی» خواند.