پوتین وعده انتقام داد زلنسکی: کار ما نبود
دولت روسیه به دنبال حمله پهپادی اوکراین به اقامتگاه پوتین رسماً اعلام کرد که انتقام این حمله را خواهد گرفت و ممکن است در مذاکرات آتشبس با آمریکا بر سر جنگ اوکراین تجدیدنظر کند.
درست زمانی که امیدها به برقراری آتشبس در جنگ اوکراین در روزهای پایانی سال 2025 دوباره زنده شده بود، خبر رسید که اوکراین در اقدامی تحریککننده به اقامتگاه پوتین حمله کرده است؛ حملهای که میتواند کل مذاکرات آتشبس و پیشرفت 95درصدی آن را که ترامپ مدعی است هوا کند. وزیر خارجه روسیه درباره این حملات گفت: رژیم کییف در طول شب از ۲۸ تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ (8 و 9 دی) با استفاده از ۹۱ پهپاد دوربرد، حملهای تروریستی را به اقامتگاه ریاستجمهوری روسیه در منطقه نووگورود در غرب روسیه انجام داد». به گفته وی، تمام پهپادهایی که به اقامتگاه ریاستجمهوری روسیه حمله کردند، منهدم شدند. «سرگی لاورف» با وعده انتقام تاکید کرد: «چنین اقدامات بیملاحظهای بیپاسخ نخواهد ماند و اهداف حملات تلافیجویانه نیروهای مسلح روسیه و زمان اجرای آنها مشخص شده است.» به گفته لاوروف این حملات در در جریان مذاکرات فشرده بین روسیه و آمریکا برای حلوفصل مناقشه اوکراین انجام شد. وی در عین حال تأکید کرد: با وجود این حملات، ما قصد نداریم از روند مذاکره با آمریکا خارج شویم اما از آنجا که اوکراین به سیاست تروریسم دولتی روی آورده است، در موضع مذاکرهای روسیه تجدیدنظر خواهیم کرد. همچنین به گزارش ریانووستی، «الکساندر گروشکو» معاون وزیرخارجه روسیه نیز اعلام کرد: حمله پهپادی اوکراین به محل اقامت رئیسجمهور روسیه تلاشی جدی برای تضعیف روند مذاکرات است.
کاخ کرملین نیز شامگاه دوشنبه از تماس تلفنی رؤسایجمهور روسیه و آمریکا خبر داد و اعلام کرد که «دونالد ترامپ» از حمله پهپادی اوکراین به اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه شوکه شده است.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری تاس، «یوری اوشاکوف» دستیار رئیسجمهور روسیه افزود: دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین از شنیدن این خبر شوکه شد؛ او به معنای واقعی خشمگین شد و گفت که نمیتواند چنین اقدامات دیوانهواری را تصور کند. به گفته وی، پوتین در این تماس تلفنی به ترامپ گفت که موضع روسیه در مذاکرات برای حل مناقشه اوکراین بهدلیل این اقدام مبتنی بر تروریسم دولتی کییف، بار دیگر بررسی خواهد شد. به گفته وی، رئیسجمهور روسیه هم در تماس تلفنی به همتای آمریکایی خود گفت: «چنین اقدامات تروریستی بیپروایی، با واکنش جدی روسیه مواجه خواهد شد. دستیار رئیسجمهور روسیه خاطرنشان کرد: موضع روسیه به طور طبیعی در مورد تعدادی از توافقات حاصلشده در مرحله قبلی و راهحلهای جدید، باری دیگر بررسی خواهد شد. اوشاکوف گفت که انتظار دارد آمریکاییها با درک وضعیت به این موضوع نگاه کنند چرا که با توجه به اقدام تروریستی در حمله به اقامتگاه پوتین، طرف روسی نمیتواند به گونه دیگری عمل کند.
تکذیب زلنسکی
با بالا گرفتن واکنشها و تهدید روسیه به واکنش شدید به این حمله، رئیسجمهوری اوکراین در یک موضع انفعالی تلاش این کشور برای حمله به اقامتگاه رئیسجمهوری روسیه را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا به نقل از از تارنمای اوکراینی «کییف ایندپندنت»، ولودیمیر زلنسکی، اظهارات مقامات روس مبنی بر تلاش پهپادهای اوکراینی برای حمله به یکی از اقامتگاههای ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه را «دروغی دیگر» خواند و مدعی شد که مسکو از این ادعا بهعنوان بهانهای برای توجیه حملات احتمالی آینده استفاده میکند. رئیسجمهوری اوکراین در گفتوگو با رسانههای این کشور گفت: با این اظهارات درباره حمله ادعایی به یک اقامتگاه، آنها در حال آمادهسازی فضا برای حمله به پایتخت و ساختمانهای دولتی هستند. ما این سناریو را قبلاً هم دیدهایم، زمانی که به ساختمان هیئت وزیران اوکراین حمله کردند. زلنسکی افزود: این اظهارات در شرایطی مطرح شده که گفتوگوهای اوکراین و آمریکا درباره نسخه اصلاحشده مذاکرات صلح در حال پیشرفت است و طرح موضوع حمله به اقامتگاه پوتین در این زمان کاملاً معنادار است.رئیسجمهوری اوکراین، اظهارات مطرحشده علیه اوکراین توسط مقامات روسیه را نتیجه موفقیت مذاکرات روز یکشنبه خود با دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا دانست و مدعی شد: آنها نمیخواهند این جنگ پایان یابد و تنها تحت فشار، این کار را میکنند. به همین دلیل، دنبال بهانه میگردند.
سه شرط روسیه برای پایان جنگ
خبر دیگر این که همزمان با این تحولات وزیر خارجه روسیه از سه شرط اصلی این کشور برای حل بحران اوکراین خبر داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که این کشور سه شرط اصلی برای حل بحران اوکراین در نظر دارد و به آنها به عنوان پایههای هرگونه راهکار سیاسی درخصوص این بحران نگاه میکند. وی افزود: کییف و حامیان غربی آن باید رسماً شرایط کنونی مربوط به شبهجزیره کریمه، دونتسک، لوهانسک، سواستوپل، زاپوریژیا و خرسون را به رسمیت بشناسند. به گزارش مهر به نقل از روسیاالیوم، وی ارائه ضمانتهای امنیتی الزامآور با هدف حلوفصل دلایل ریشهای وقوع بحران اوکراین و ممانعت از تکرار آن در آینده را شرط دوم روسیه خواند. لاوروف درباره شرط سوم روسیه نیز گفت: باید بیطرفی اوکراین بعد از جنگ تضمین شود این کشور نباید تحت عضویت هیچ ائتلاف نظامی قرار بگیرد، خالی از سلاحهای هستهای و سلاحهای تهاجمی و تفکرات نازی باشد و نباید از خاک این کشور برای اهداف ائتلاف ناتو استفاده شود. لاوروف گفت: ابتکار عمل راهبردی به صورت کامل در دست ارتش روسیه است و غرب به خوبی از این موضوع آگاهی دارد. اهداف مسکو از اجرای عملیات نظامی ویژه چه از طریق کانالهای سیاسی و چه نظامی محقق خواهد شد.
تقویت توان اتمی روسیه در قلب اروپا
کشور بلاروس هم با انتشار تصاویری رسما از استقرار موشکهای قدرتمند اورشنیک روسی در خاک این کشور خبر داد. بلاروس روز سهشنبه با انتشار ویدئویی اعلام کرد که سامانه موشکی هایپرسونیک هستهای قابل حمل «اورشنیک» روسیه بهطور رسمی در خاک این کشور مستقر شده است؛ اقدامی که به گفته ناظران غربی، توان روسیه برای هدف قرار دادن نقاط مختلف اروپا را به شکل محسوسی افزایش میدهد. وزارت دفاع بلاروس روز سهشنبه ویدئویی منتشر کرد که در آن پرتابگرهای متحرک اورشنیک در حال حرکت در جادههای جنگلی دیده میشوند و نیروهای تخصصی مشغول استتار سامانهها با تورهای پوششی هستند. در این ویدئو محل دقیق استقرار موشکها اعلام نشده است. ولادیمیر پوتین بارها تاکید کرده که موشک موشک اورشنیک به دلیل سرعت بسیار بالا (بیش از ۱۰ ماخ) عملاً غیرقابل رهگیری است؛ موضوعی که البته هنوز بهطور مستقل از سوی نهادهای بینالمللی تأیید نشده، اما نگرانیهای گستردهای در میان کشورهای اروپایی ایجاد کرده است.