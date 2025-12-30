جنگنده‌های ترکیه پایگاه‌های شبه‌نظامیان قسد (کُردهای مسلح نزدیک به آمریکا) در نزدیکی شهر «جرابلس» واقع در شرق حلب را بمباران کردند.

سوریه، این سرزمین زخم‌خورده و پرتلاطم، بیش از همیشه به یک پازل پیچیده و پر از ابهام تبدیل شده است؛ رژیم تروریستی جولانی، با تکیه بر حمایت‌های خارجی، سوریه را در چنگال آشفتگی و خشونت نگه داشته و آینده‌ای نامعلوم را برای میلیون‌ها سوری رقم زده است. سوریه که به محل جولان بیگانگان بدل شده، همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام فرو رفته: اسرائیل با اشغال جنوب‌غربی و ادعاهای یکجانبه و ترکیه با عملیات‌های مرزی در شمال و... هر کدام به دنبال سهم خود از این کیک تقسیم‌شده هستند. خارجی‌ها در سوریه مشغول جولان هستند، بدون این‌که چشم‌انداز روشنی از آن‌چه در جریان است یا آن‌چه پیش‌رو خواهد بود، وجود داشته باشد. در این میان، همگرایی و واگرایی قدرت‌های دخیل ناپایدار تعریف می‌شود. در چنین بستری، خبر تازه‌ای از حملات هوائی ترکیه به نیروهای کُرد نزدیک به آمریکا، بار دیگر پرده از عمق این بحران برمی‌دارد.

نیروی هوائی ترکیه عصر روز دوشنبه پایگاه‌های شبه‌نظامیان قسد در منطقه «جبل‌الشیوخ» واقع در حومه شرقی حلب را بمباران کرده است. منابع خبری سوریه گزارش دادند پایگاهای هدف قرار داده، در کوه «الشیوخ» واقع در شرق رود فرات در نزدیکی شهر جرابلس قرار دارند. به گزارش «سانا»، شبه‌نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه «قسد» که تحت حمایت آمریکا قرار دارند، اخیراً با مسلسل و توپ به سمت منازل مسکونی اهالی شهر حلب تیراندازی کردند. در پی گلوله‌باران شبه‌نظامیان قسد، سوری‌های منطقه المیدان شهر حلب، منازل خود را ترک کردند. در این وضعیت آشفته، «عبدالله اوجالان»، رهبر گروه «پ‌ک‌ک» در پیام سال نوی میلادی خود با تأکید بر اهمیت تلاش بازیگران منطقه برای جلوگیری از درگیری تازه در غرب آسیا،‌ «صلح و جامعه دموکراتیک» را چشم‌اندازی ضروری برای این منطقه دانست و با تأکید بر اجرای توافق «۱۰ مارس» میان نیروهای دموکراتیک سوریه(قسد) و دمشق، گفت که ترکیه در این زمینه نقشی «حیاتی» دارد! مشخص نیست که یک طرف دعوا چگونه می‌تواند صلح‌آفرین باشد؟!

خبر دیگر آن‌که «آکسیوس» به نقل از یک مسئول آمریکایی و یک منبع دیگر گزارش دادند که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم آپارتاید اسرائیل، با درخواست «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، برای ازسرگیری مذاکرات با دولت انتقالی سوریه درباره توافق امنیتی احتمالی موافقت کرد. آکسیوس در ادامه اعلام کرد که نتانیاهو در سفر خود به آمریکا با وجود اختلاف‌نظرهایی که با ترامپ بر سر نحوه اجرای مرحله دوم توافق غزه داشت، موافقت کرد که در مسیر اجرای آن قدم بردارد. رئیس‌جمهور آمریکا دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اظهار امیدواری نسبت به حصول توافقی میان رژیم صهیونیستی و سوریه، اظهار کرد که این مسئله را با نتانیاهو مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

حکومت نظامی در لاذقیه

به گزارش «ایرنا» به نقل از شبکه «العربیه»، وزارت کشور دولت موقت سوریه در پی حوادث خشونت‌بار در شهر لاذقیه به ویژه در محله‌های علوی‌نشین آن، مقررات منع آمدوشد اعلام کرد. در بیانیه وزارتخانه مذکور آمده بود: «از ساعت پنج عصر روز سه‌شنبه به وقت محلی تا ساعت ۶ فردا چهارشنبه مقررات منع آمدوشد در شهر لاذقیه اجرایی می‌شود.» شبکه «الجزیره» نیز به نقل از فرماندهی امنیت داخلی لاذقیه اعلام کرد که این مقررات شامل وضعیت‌های اضطراری، کادر پزشکی و تیم‌های امداد و اطفا حریق نمی‌شود. در همین ارتباط روزنامه «الأخبار» لبنان با اشاره به تظاهرات اخیر در مناطق علوی‌نشین سوریه نوشت، تظاهرات در این مناطق ادامه خواهد داشت. این روزنامه افزود: «به نظر می‌رسد تظاهرات در مناطق علوی‌نشین سوریه با وجود تلاش‌ها برای تخریب و از بین بردن آن، طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت، به ویژه اینکه تبعیض فرقه‌ای و گفتمان خصمانه علیه علوی‌ها ادامه دارد.»