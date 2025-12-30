2025 تمام شد، درد و رنج غزه نه!
خبرگزاری ترکیهای در گزارشی با عنوان «تناقضات ۲۰۲۵ از دریچه آناتولی؛ غرب جشن میگیرد و غزه در خون و اشک میگرید»، مجموعهای از تصاویر ثبتشده در طول سال ۲۰۲۵ را منتشر کرده که تضاد آشکار میان دستورکار جهان غرب و فاجعه انسانی جاری در نوار غزه را به وضوح نشان میدهد.
به گزارش کانال تلگرامی «مرکز اطلاعرسانی فلسطین»، این عکسها با مقایسهای زمانمند و متوالی، زندگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کشورهای غربی را در کنار «نسلکشی «اسرائیل» در غزه» قرار داده و واقعیت دو جهان کاملاً متفاوت را به تصویر میکشد؛ دو جهانی که در یک بازه زمانی واحد زندگی میکنند، اما فاصلهای عمیق میان تجربه زیسته مردمانشان وجود دارد.
براساس این گزارش، در غزه حملات «اسرائیل» از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به شهادت بیش از ۷۱هزار فلسطینی انجامیده است؛ آماری که بحران انسانی این منطقه را بهشدت تشدید کرده و در سال ۲۰۲۵ بیش از پیش نشان داد که دستورکار جهانی تا چه اندازه از رنج مردم غزه فاصله گرفته است. از یکسو، تصاویر ثبتشده در طول سال، هفتههای مد، رویدادهای فرهنگی، مسابقات بزرگ ورزشی و دیدارهای دیپلماتیک در غرب را به نمایش میگذارد و از سوی دیگر، صحنههای کشتار، آوارگی اجباری فلسطینیان، گرسنگی و نبرد روزانه برای بقا در غزه را روایت میکند.
در ژانویه گذشته، همزمان با برگزاری جشنهای سال نو میلادی در نیویورک، دهها هزار فلسطینی که در پی نسلکشی «اسرائیل» آواره شده بودند، ناچار بودند پیاده و با کمترین امکانات از طریق خیابان ساحلی الرشید در غزه تلاش کنند به خانههای خود بازگردند؛ خانههایی که بسیاری از آنها ویران شده یا دیگر قابل سکونت نبودند.
در مارس، در حالی که نمایشهای مد در مسکو برگزار میشد، فلسطینیان شهر رفح در جنوب نوار غزه نخستین افطار ماه رمضان را میان آوار خانههای تخریبشده صرف کردند. این تقابل تصویری، شکاف عمیق میان زندگی عادی در پایتختهای جهان و واقعیت دردناک غزه را برجسته میکند. در ماههای تابستان، رویدادهای بزرگ ورزشی بینالمللی در آمریکای شمالی به تیتر نخست رسانهها تبدیل شد، در حالی که همزمان شرایط انسانی در غزه رو به وخامت بیشتر رفت. در ژوئیه و اوت با وجود تمرکز گسترده رسانهها بر رقابتهای ورزشی در آمریکا و کانادا، گرسنگی و سوءتغذیه همچنان جان ساکنان غزه را میگرفت. بنابر این گزارش، تا پایان ماه اوت، شمار جانباختگان ناشی از گرسنگی در غزه به ۳۳۹ نفر رسید که ۱۲۴ نفر از آنان کودک هستند.
انتشار کتابچهای از سوی حماس
خبر دیگر این که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) همزمان با پایان سال ۲۰۲۵ و بعد از گذشت بیش از دو سال از عملیات طوفانالاقصی در کتابچهای به تشریح جزئیات این عملیات و انگیزهها و اولویتهای خود از اجرای آن و همچنین روند فرسایشی جنگ در غزه طی دو سال و اولویتهای مرحله کنونی حماس در سایه ادامه تجاوزها و نقض مبانی آتشبس توسط رژیم صهیونیستی پرداخته است.
به گزارش مهر، شبکه خبری الجزیره در مطلبی با اشاره به سرفصلهای این کتابچه نوشت که هدف حماس از انتشار این کتابچه، تشریح مبانی خود پیرامون عملیات طوفانالاقصی در مقابله با روایتهای صهیونیستی و غربی و روایتهای انتقادی عربی و فلسطینی است. این کتابچه مبانی و ریشههای حوادث هفتم اکتبر را به انقلابهای سال ۱۹۲۰ و اشغال فلسطین در سال ۱۹۴۸ مرتبط میداند و طوفانالاقصی را نتیجهای انباشته از یک مسیر تاریخی طولانی از قیمومیت، اشغال، آوارگی و سیاست سرکوب موجودیت فلسطینیها معرفی مینماید.
کتابچه مذکور در ادامه به تشریح شرایط حاکم بر غزه پرداخته و نوشته که محاصره طولانیمدت، سیاستهای مجازات جمعی و محدودیتهای فراگیر بر زندگی روزمره مردم و همچنین اطلاعات امنیتی مربوط به طرح شاباک برای هدف قرار دادن رهبری حماس یک هفته قبل از طوفانالاقصی، این ایده را تثبیت کرد که طوفانالاقصی یک عملیات پیشگیرانه در برابر حمله قریبالوقوع اسرائیل بوده است.
حماس همچنین به پرونده اسرای فلسطینی که تعدادشان قبل از طوفانالاقصی ۵هزار نفر بود، پرداخته و در سایه بنبست سیاسی برای آزادی آنها و تشدید سیاستهای سرکوب در زندانها، این موضوع را به عنوان یک عامل اساسی در تصمیمگیری برای عملیات دانست. حماس به ناتوانی نهادهای بینالمللی، به ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت، در تحمیل هرگونه تعهد بر رژیم صهیونیستی که با حمایت آمریکا و غرب به عنوان رژیمی فراقانونی عمل میکند، پرداخته؛ و آن را نیز یکی از انگیزههای انجام عملیات دانست.
فصل دوم کتاب عملیات طوفانالاقصی را به عنوان یک عملیات برنامهریزیشده و آگاهانه و بدون ماجراجویی برای بازگرداندن اعتبار مسئله فلسطین دانست و از توصیف «روز عبور تاریخی» برای توضیح موفقیت در نفوذ به استحکامات اسرائیلی اطراف نوار غزه، کنترل موقت بر آنها، و اسارت دهها نظامی استفاده کرد.حماس این عملیات را دستاوردی بیسابقه از زمان اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ دانست و تأکید کرد که طوفانالاقصی یک شوک راهبردی بود که سیستم امنیتی اسرائیل را در هسته خود هدف قرار داد و تصویر ارتش شکستناپذیر را از بین برد.