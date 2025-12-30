فرانسویها جزو ناامیدترینهای دنیا 60درصد مردم به سال جدید بدبین هستند
نتایج نظرسنجی جدید «ایپسوس» که در ۳۰ کشور انجام شده، نشان میدهد که مردم فرانسه از نظر امید به سال ۲۰۲۶ جزو ناامیدترینهای دنیا هستند.
مردم فرانسه بهشدت از عملکرد اقتصادی رئیسجمهور این کشور ناراضی هستند این را به خوبی میتوان از نظرسنجیهای انجامشده در روزهای پایانی سال میلادی 2025 فهمید. نظرسنجی مشترک مؤسسه تحقیقاتی «تولونا- هریس اینتراکتیو» و شبکه تلویزیونی «السیآی» نشان میدهد که تنها ۲۵درصد از پاسخدهندگان به ماکرون اعتماد دارند. همزمان با کاهش افت شدید محبوبیت ماکرون لیبرال، محبوبیت احزاب راست افراطی در این کشور بهشدت در حال افزایش است. این نظرسنجی نشان میدهد که «ژردن باردلا» رهبر حزب راست افراطی اجتماعی ملی با محبوبیت ۴۲درصدی یکی از محبوبترین سیاستمداران فرانسوی است. پس از آن «مارین لوپن» با ۳۹درصد و «ژرالد دارمانن» وزیر دادگستری با ۳۸درصد از دیگر سیاستمداران محبوب در فرانسه بهشمار میآیند. گزارش رسانههای فرانسوی نشان میدهد که چالشهای ملی از جمله بدهی دولت و فشارهای اقتصادی از جمله علل کاهش محبوبیت ماکرون است. این در حالی است که دولت فرانسه هنوز نتوانسته است لایحه بودجه رضایتبخشی تدوین کند. پارلمان فرانسه هفته گذشته مجبور شد که بودجه موقتی را به تصویب برساند. دولت «فرانسوا بایرو» نخستوزیر سابق فرانسه نیز بهدلیل پیشنهاد تدابیر ریاضتی با اعتراضات مردمی مواجه شد و سقوط کرد.
از سوی دیگر مشکلات اقتصادی باعث شده است که مردم فرانسه امید خود را نیز به سال آینده میلادی (2026) از دست بدهند. نتایج نظرسنجی جدید «ایپسوس» در همین زمینه نشان میدهد که فقط ۴۱درصد پاسخدهندگان فرانسوی بر این باورند که سال آینده بهتر از امسال خواهد بود که بهطور قابلتوجهی کمتر از میانگین جهانی ۷۱درصد است. براساس این نظرسنجی فرانسویها همچنین منتقدترین مردم در ارزیابی سال جاری بودند و حدود ۸۵درصدشان در مقایسه با میانگین بینالمللی ۶۶درصد گفتند که سال ۲۰۲۵ برای کشورشان سال بدی بوده است.
به گزارش فارس بر اساس این نظر نسجی آنها همچنین بسیار نگران شرایط اقتصادی بودند؛ فقط ۲۷درصد پاسخدهندگان گفتند که انتظار دارند درآمد در دسترشان در سال آینده افزایش یابد که پایینترین میزان در بین تمام کشورهای مورد بررسی بود. ترسها و نگرانیهای امنیتی هم در بین مردم فرانسه قابلتوجه بود؛ بهطوری که ۴۱درصد گفتند حمله تروریستی بزرگ در فرانسه محتمل است. میانگین جهانی این دیدگاه ۲۹درصد بود.