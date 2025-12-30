حمله تند دونالد ترامپ به رئیس بانک مرکزی آمریکا
«دونالد ترامپ» رئیسجمهوی آمریکا گفت که بهدلیل بیعرضگی فاحش رئیس بانک مرکزی (فدرال رزرو) ممکن است از وی در دادگاه شکایت کند.
آنطور که روزنامه «واشنگتنپست» نوشته است، ترامپ این اظهارات را در «فلوریدا» و در جمع خبرنگاران مطرح کرده و گفته است که در یک ماه آینده (ژانویه) جایگزین «جروم اچ. پاول» را مشخص خواهد کرد. به نوشته این روزنامه آمریکایی، رئیسجمهوری آمریکا، رئیس بانک مرکزی این کشور را فردی بهشدت «بیکفایت» در نحوه مدیریت این نهاد مهم اقتصادی خواند. به گزارش ایرنا، این نخستینبار نیست که ترامپ تهدیدهایی علیه پاول مطرح میکند؛ او پیش از این نیز بارها بهدلیل پایین نیاوردن نرخ بهره، از وی انتقاد و حتی به اقدام قضایی تهدید کرده است. با کنار رفتن پاول، ترامپ فرصتی بیسابقه دارد تا یکی از مؤثرترین پستهای اقتصادی دولتش را در اختیار افراد وفادار به خود قرار دهد. «وفاداری» مهمترین ویژگی است که ترامپ حین انتخاب مقامات این کشور به آن توجه داشته است.