قربانی ‌شدن کودکان در فضای آنلاین

حدود ۹ نفر از هر ۱۰ کودک و نوجوان کانادایی که قربانی خشونت جنسی آنلاین شده‌اند، در محیط‌های پیام‌رسانی خصوصی هدف قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، گزارش جدیدی از مرکز کانادایی حفاظت از کودکان (C۳P) جزئیات بی‌سابقه‌ای در مورد قربانی‌سازی جنسی آنلاین، که بسیاری از کودکان در کانادا در سکو‌های معروف رسانه‌های اجتماعی و سایر خدمات آنلاین با آن مواجه هستند، ارائه می‌دهد.

این نظرسنجی از هزار و ۲۷۹ کودک کانادایی که قربانی خشونت جنسی آنلاین شده‌اند، انجام شده است.

یافته‌های کلیدی این نظرسنجی نشان داد که حدود ۹ نفر از هر ۱۰ نفر، یعنی ۸۶ درصد شرکت‌کنندگان در محیط‌های ارتباطی خصوصی، مانند محیط خصوصی پیام‌رسان‌ها (چت)، تماس‌های ویدیویی یا گروه‌های خصوصی قربانی خشونت جنسی شده‌اند.

۲ نفر از هر ۵ نفر، یعنی حدود ۳۹درصد شرکت‌کنندگان در نرم‌افزار اسنپ‌چت قربانی شده‌اند که به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از هر سکوی دیگری است.

همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بیش از نیمی، یعنی حدود ۵۲درصد، از کودکان یا نوجوانان قربانی تصویر مستهجن ناخواسته دریافت کرده‌اند و یک نفر از هر ۶ نفر، یعنی ۱۷درصد افراد قربانی، با تصویر مستهجن جعلی از خود مواجه شده است.

در همین حال، بیش از ۹ نفر از هر ۱۰ نفر، یعنی ۹۳درصد کودکان نوجوانان قربانی معتقدند که کانادا باید به ‌طور قانونی نرم‌افزار‌ها و سکو‌های آنلاین را مجبور کند تا از آسیب آنلاین جلوگیری کنند. بیشتر آنها همچنین معتقد بودند که اقدام‌های ایمنی کمک‌کننده خواهد بود.

یک نفر از هر ۵ نفر، یعنی ۲۰درصد از کودکان و نوجوانان قربانی‌سازی خود را به ‌طور مستقیم به یک نرم‌افزار یا سکو گزارش کرده‌اند. از میان افرادی که به خدمات آنلاین گزارش نداده‌اند، شایع‌ترین دلیل باور به این بود که نرم‌افزار‌ها یا سکو‌ها در این زمینه کمک نخواهد کرد.

نتایج مطالعه مرکز کانادایی حفاظت از کودکان نشان می‌دهد که از ۲ کودک یا نوجوان از هر ۳ نفر (۶۷درصد) افراد وقتی گزارش‌هایی در مورد تصاویر مستهجن ارائه کردند، بیش از یک روز منتظر ماندند تا سکو‌های آنلاین تصاویر را حذف کنند؛ تاخیر‌هایی که شانس توزیع بیشتر و قربانی‌سازی مجدد را افزایش می‌دهد.

مدیر اجرائی مرکز کانادایی حفاظت از کودکان، گفت: این یافته‌ها به فهرست طولانی شواهد اضافه می‌شود که نشان می‌دهد کودکان در کانادا آنلاین شکار می‌شوند و امیدوارم این بینش‌های حیاتی که براساس تجربیات واقعی کودکان کشور ما است، بتواند به شکل‌دهی قوانین ایمنی آنلاین آینده در کانادا کمک کند.

لیانا مک‌دونالد افزود: نتایج همچنین برخی شکاف‌های کلیدی را در لایحه پیشنهادی قبلی آسیب‌های آنلاین برجسته کرد، به‌ویژه اینکه این لایحه نتوانسته بود شایع‌ترین محیط‌های دیجیتال که کودکان در آن آسیب می‌بینند را، مانند خدمات پیام‌رسانی خصوصی، تحت هیچ وظیفه مراقبتی نسبت به کودکان قرار دهد.