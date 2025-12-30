بیش از ۷۰ درصد تجهیزات پزشکی بیمارستانی تولید داخل است

معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با تشریح ساختار نظارتی تجهیزات و ملزومات پزشکی، از سهم بالای تولید داخل در تأمین نیاز بیمارستان‌های کشور خبر داد.

به گزارش سازمان غذا و دارو، محمدمهدی علاءالدین گفت: مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر ایمنی، کیفیت و عملکرد تمامی تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد استفاده در کشور برعهده سازمان غذا و دارو است و این نظارت به‌صورت یکپارچه در تمام مراحل اعمال می‌شود.

علاءالدین با بیان اینکه نظارت بر تجهیزات پزشکی از دو مسیر اصلی انجام می‌شود، افزود: ارزیابی پیش از ورود به بازار شامل بررسی مستندات فنی، پرونده‌های ثبت، انجام آزمون‌های تخصصی و صدور مجوزهای لازم است و در کنار آن، پایش پس از عرضه به‌صورت مستمر کیفیت، ایمنی و عملکرد تجهیزات را در محیط واقعی مصرف رصد می‌کند. به گفته وی، تاکنون بیش از

۵۰۰ هزار شناسه اختصاصی (IRC) برای تجهیزات و ملزومات پزشکی صادر شده که این اقلام در حدود پنج‌هزار و 900 گروه و ایندکس کالایی طبقه‌بندی می‌شوند و از مجموع آن‌ها بیش از ۸۷ هزار قلم کالا به‌عنوان تولید داخل به ثبت رسیده است.

این مسئول سازمان غذا و دارو ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۷۰درصد تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز بیمارستان‌های کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و این تولیدات در بیش از دو هزار و 157 واحد تولیدی فعال در سراسر کشور انجام می‌گیرد که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها مبتنی بر دانش بومی توسعه یافته‌اند. این سطح از تولید داخل نقش مهمی در پایداری تأمین تجهیزات پزشکی و کاهش وابستگی در شرایط مختلف ایفا کرده است.