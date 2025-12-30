ایران پس از جنگ ۱۲روزه بهسرعت از رکود گردشگری عبور کرد
مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی گفت: ایران پس از جنگ ۱۲روزه طی چند ماه توانست سریعتر از بسیاری کشورها از رکود گردشگری عبور کند.
مسلم شجاعی در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: پدیدههایی مانند جنگ ۱۲روزه در منطقه یا حتی حوادث تروریستی کوچک، برای بسیاری کشورها میتواند موجب رکود تا دو سال شود اما ایران بهدلیل تنوع فرهنگی، چهارفصل بودن، و جاذبههای تاریخی و اجتماعی منحصربهفرد توانست در مدت کوتاهی به حالت عادی نزدیک شود.
شجاعی با بیان اینکه سال گذشته هفت میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر خارجی وارد ایران شدند، افزود: در مهر و آبان امسال به ترتیب با ۱۰.۹ و ۱۲.۷درصد، شاهد رشد گردشگران خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم اما از اردیبهشت با آغاز تحولات منطقهای، میزان گردشگران در خرداد با کاهش ۲۰درصد، در تیر با کاهش ۵۲.۶درصد، در مرداد با کاهش ۲۲.۷درصد و در شهریور با کاهش حدود ۱۸درصدی روبهرو شد.
وی ادامه داد: فروردین امسال نسبت به فروردین سال ۱۴۰۳ میزان ورودی گردشگران به کشور ۴۸.۵درصد افزایش یافت که حاصل روند مثبت پیش از بحران بود اما با شروع جنگ جریان رشد قطع شد و در مجموع در هشتماهه امسال میزان گردشگران خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود هشت درصد کاهش یافت.
مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی تاکید کرد: برای رونق گردشگردی سیاست کلان کشور و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعامل حداکثری با کشورهاست به عنوان مثال اجلاس بینالمللی نوروز بعد از چند سال وقفه امسال دوباره برگزار میشود. همچنین به دنبال گرفتن میزبانیهای مختلف برای برگزاری رویدادهای بینالمللی هستیم.
شجاعی در پاسخ به این پرسش که برای معرفی بیشتر ایران در عرصه بینالمللی و جذب گردشگران خارجی چه اقدامی انجام دادهاید، گفت: حضور در رویدادهای بینالمللی، تلاش برای ثبت آثار فرهنگی در میراث جهانی، تولید محتوای دیجیتال گردشگری ایران با عنوان مجستیک ایران (Visit Iran) به ۱۷ زبان و همکاری با اینفلوئنسرهای جهان از اقداماتی است که برای معرفی بیشتر ایران در عرصه بینالمللی انجام دادهایم. همچنین دریافت میزبانی رویداد جهانی نوروز و اجلاس گردشگری جهان در اصفهان از دستاوردهای اخیر ماست.
وی مهمترین چالش صنعت گردشگری را ایرانهراسی رسانهای و القای حس عدم امنیت سفر به ایران عنوان کرد و ادامه داد: در مقابل تبلیغات منفی رسانههایی که روزانه تا ۸۰۰ میلیون بازدیدکننده دارد، بودجه ما بسیار محدود است. با این حال با سیاست خلاقانه و محتوای چندرسانهای سعی داریم تصویر واقعگرایانه از ایران ارائه دهیم.